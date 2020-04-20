Coronavírus: Linhares tem primeiro profissional de saúde infectado

A cidade de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, registrou nesta segunda-feira (20), o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus em profissionais da saúde. O município tem até o momento 23 casos confirmados da doença, segundo a prefeitura.
De acordo com a diretora de Epidemiologia da Prefeitura de Linhares, Jackelene Ramos, o caso confirmado é de uma técnica de enfermagem que atua na linha de frente de combate à doença.
É o primeiro caso confirmado, mas nós já temos outros profissionais com exames em análises aguardando o resultado. É um alerta mesmo, é estar se preocupando com a sua proteção, é estar se protegendo com o seu equipamento de proteção individual, até porque hoje os nossos profissionais são os que estão na linha de frente de combate ao coronavírus, explica.
Jackelene reforçou ainda que com a confirmação de transmissão comunitária da doença no Espírito Santo, foram adotadas formas mais restritivas sobre quem será submetido ao exame para diagnosticar a Covid-19. O município adquiriu 3 mil testes rápidos para testar pacientes e identificar uma possível contaminação pela doença. "O município fez a compra de testes rápidos que serão utilizados para toda a população. Lembrando que mesmo os testes rápidos eles também terão critérios de coleta, esclarece.
PROFISSIONAIS PODEM FICAR EM HOTÉIS
O objetivo é evitar o contato desses profissionais com familiares do grupo de risco, já que muitos deles moram com gestantes, crianças e idosos.
Com informações de Érika Carvalho, da TV Gazeta Norte