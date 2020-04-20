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Coronavírus: Linhares tem primeiro profissional de saúde infectado

Caso confirmado é de uma técnica de enfermagem que atua na linha de frente de combate à pandemia da Covid-19; cidade tem outros profissionais de saúde realizando testes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2020 às 14:51

Publicado em 20 de Abril de 2020 às 14:51

Vista geral de Linhares: rede hoteleira da cidade no combate ao coronavírus
Segundo a Prefeitura de Linhares, outros profissionais da saúde ainda aguardam o resultado dos exames para diagnosticar a covid-19 Crédito: Felipe Reis
A cidade de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, registrou nesta segunda-feira (20), o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus em profissionais da saúde. O município tem até o momento 23 casos confirmados da doença, segundo a prefeitura.
De acordo com a diretora de Epidemiologia da Prefeitura de Linhares, Jackelene Ramos, o caso confirmado é de uma técnica de enfermagem que atua na linha de frente de combate à doença.
É o primeiro caso confirmado, mas nós já temos outros profissionais com exames em análises aguardando o resultado. É um alerta mesmo, é estar se preocupando com a sua proteção, é estar se protegendo com o seu equipamento de proteção individual, até porque hoje os nossos profissionais são os que estão na linha de frente de combate ao coronavírus, explica.

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Linhares confirma transmissão comunitária do coronavírus

Jackelene reforçou ainda que com a confirmação de transmissão comunitária da doença no Espírito Santo, foram adotadas formas mais restritivas sobre quem será submetido ao exame para diagnosticar a Covid-19. O município adquiriu 3 mil testes rápidos para testar pacientes e identificar uma possível contaminação pela doença. "O município fez a compra de testes rápidos que serão utilizados para toda a população. Lembrando que mesmo os testes rápidos eles também terão critérios de coleta, esclarece. 
09/04/20 - Linhares - Profissionais de saúde começam a ocupar hotéis de Linhares
Os profissionais de saúde de Linhares poderão optar por ficar hospedados em hotéis localizados em pontos estratégicos da cidade Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

PROFISSIONAIS PODEM FICAR EM HOTÉIS

Visando diminuir as chances de contaminação pelo novo coronavírus, a Prefeitura de Linhares disponibilizou hotéis da cidade para que os profissionais que atuam na linha de frente de combate a doença possam ficar durante o período de pandemia.

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O objetivo é evitar o contato desses profissionais com familiares do grupo de risco, já que muitos deles moram com gestantes, crianças e idosos.
Com informações de Érika Carvalho, da TV Gazeta Norte

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