Comerciantes de Colatina fazem carreata pedindo reabertura de lojas

Comerciantes de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, promoveram uma carreta na noite desta quinta-feira (26), para protestar contra o decreto estadual que impede a abertura de lojas. Os empresários querem o funcionamento imediato do setor na cidade , mesmo em plena pandemia do novo coronavírus.
Os estabelecimentos estão fechadas desde o último sábado (21) e devem permanecer assim por um período de 15 dias, de acordo com o decreto que prevê ações para barrar a disseminação da Covid-19 em todo o Espírito Santo. Apenas os estabelecimentos que oferecem produtos de primeira necessidade e serviços essenciais estão operando.
O protesto contou com a participação de centenas de carros e motos que fizeram um buzinaço saindo da Avenida Beira Rio e passando pelas principais ruas do Centro e do bairro São Silvano.
Em nota conjunta, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Colatina e o Sindilojistas do município afirmaram que são contrários ao decreto de fechamento das lojas, mas destacaram que embora extremas, as medidas adotadas pelo Executivo Estadual para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus devem ser cumpridas.
As entidades ainda manifestaram que as medidas têm o potencial de provocar impactos altíssimos na economia.