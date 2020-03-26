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Coronavírus

Comerciantes de Colatina fazem carreata pedindo reabertura de lojas

Os empresários querem a revogação do decreto estadual que impede a abertura das lojas por 15 dias

Publicado em 26 de Março de 2020 às 20:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 20:26
Comerciantes de Colatina fazem carreata pedindo reabertura das lojas
Comerciantes de Colatina fazem carreata pedindo reabertura das lojas Crédito: Reprodução
Comerciantes de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, promoveram uma carreta na noite desta quinta-feira (26), para protestar contra o decreto estadual que impede a abertura de lojas. Os empresários querem o funcionamento imediato do setor na cidade , mesmo em plena pandemia do novo coronavírus.
Os estabelecimentos estão fechadas desde o último sábado (21) e devem permanecer assim por um período de 15 dias, de acordo com o decreto que prevê ações para barrar a disseminação da Covid-19 em todo o Espírito Santo. Apenas os estabelecimentos que oferecem produtos de primeira necessidade e serviços essenciais estão operando.

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O protesto contou com a participação de centenas de carros e motos que fizeram um buzinaço saindo da Avenida Beira Rio e passando pelas principais ruas do Centro e do bairro São Silvano.
Em nota conjunta, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Colatina e o Sindilojistas do município afirmaram que são contrários ao decreto de fechamento das lojas, mas destacaram que embora extremas, as medidas adotadas pelo Executivo Estadual para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus devem ser cumpridas.
As entidades ainda manifestaram que as medidas têm o potencial de provocar impactos altíssimos na economia.

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