Comerciantes de Colatina fazem carreata pedindo reabertura de lojas

Comerciantes de Colatina fazem carreata pedindo reabertura das lojas Crédito: Reprodução

Os estabelecimentos estão fechadas desde o último sábado (21) e devem permanecer assim por um período de 15 dias, de acordo com o decreto que prevê ações para barrar a disseminação da Covid-19 em todo o Espírito Santo. Apenas os estabelecimentos que oferecem produtos de primeira necessidade e serviços essenciais estão operando.

O protesto contou com a participação de centenas de carros e motos que fizeram um buzinaço saindo da Avenida Beira Rio e passando pelas principais ruas do Centro e do bairro São Silvano.

Em nota conjunta, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Colatina e o Sindilojistas do município afirmaram que são contrários ao decreto de fechamento das lojas, mas destacaram que embora extremas, as medidas adotadas pelo Executivo Estadual para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus devem ser cumpridas.