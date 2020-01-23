Chuva alaga casas e interdita rodovia em São Roque do Canaã

A cidade de São Roque do Canaã, no Noroeste do Estado, também sofreu com as fortes chuvas que atingem o Espírito Santo. Nesta quinta-feira (23), algumas casas foram alagadas no interior do município e a rodovia ES 080 registrou diversos deslizamentos de barreiras.
Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemadem), São Roque do Canaã, registou 91.22 mm de chuva nas últimas 24 horas. De acordo com a Defesa Civil, na sede do município o muro de uma casa caiu e a família foi orientada a sair do imóvel por segurança.
Já na Comunidade do Sagrado, no interior da cidade, algumas residências foram alagadas. Um casal de idosos perdeu todos os imóveis, eles precisaram deixar o local.
DESLIZAMENTOS NA ES 080
Na ES-080, estrada que liga São Roque do Canaã a Colatina, o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) informou que foram registrados ao menos 10 pontos de deslizamento de terra sobre a via, e uma parte do asfalto cedeu. Trechos da rodovia ficaram parcialmente interditados durante a manhã.
Ainda de acordo com o DER, três carros se envolveram numa batida por causa da lama no asfalto no local e uma criança teve ferimentos leves.