Candidatos protocolam pedido para cancelar prova de concurso em Linhares

Candidatos alegam que o conteúdo indicado no edital era diferente do que foi aplicado nas avaliações Crédito: Divulgação

Candidatos que fizeram a prova para o cargo de professor de educação básica prevista no concurso público da Prefeitura de Linhares, no último domingo (26), apontaram possíveis erros entre o conteúdo indicado no edital e o que foi aplicado na avaliação. Por esse motivo, um grupo de professores, munidos de um documento assinado por 200 candidatos, registrou denúncia no Ministério Público do Espírito Santo (MPES) apontando o problema.

Renata Vertuani é professora e candidata a uma das vagas. Segundo ela, o grupo vai aguardar o prazo pedido pelo MPES para saber o que acontecerá. Conversamos com a promotora, ela nos ouviu e deu um prazo de cinco dias para nos dar uma resposta. Nosso intuito e desejo é que a prova seja cancelada, comentou.

Os candidatos alegam que foram prejudicados e que a proposta da prova de redação estava diferente do previsto no edital. Fomos prejudicados porque demoramos muito tempo para entender o que a banca queria e estava pedindo, já que o edital dizia que seria uma redação dissertativa argumentativa e na prova pedia uma discursiva. Demoramos para conseguir entender o que a banca queria, com isso o tempo que restou foi insuficiente para realizar uma boa prova, pontuou a professora Josiele dos Santos.

Prova aplicada aos candidatos para o cargo de professor de educação básica pedia uma redação discursiva Crédito: Divulgação

Já Maria Aparecida, que também é professora e candidata no concurso público, disse que a situação deixou os participantes inseguros. Atrapalhou todas as expectativas. Fomos preparadas para uma coisa e chegamos lá encontramos outra. O texto dissertativo que trabalhamos foi em cima de tese, de argumentos, fizemos toda uma preparação e chega na hora tinha textos discursivos com temas diferenciados, isso aí atrapalhou o nosso desempenho tanto na redação quanto na prova, lamentou.

Além dos pontos levantados na prova de redação, os candidatos alegam ainda que uma das questões objetivas do exame era como de outra avaliação aplicada em um concurso público na cidade de Vitória. Percebemos que a questão da discursiva estava idêntica à prova do concurso de Vitória, ou seja, foi copiada mesmo, não faltava nenhuma vírgula, nada mais e nada menos", disse a professora Márcia de Lima.

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Diante de tantos questionamentos, os candidatos esperam um posicionamento sobre os possíveis erros cometidos na prova. Nos preparamos para essa prova, estudamos, muitas pessoas aqui deixaram de descansar em janeiro, que é o período que temos de férias, e nos dedicamos para fazer essa prova, que não estava de acordo com o edital. Perdemos muito tempo fazendo a redação e não tivemos tempo de fazer as 60 questões objetivas, lamentou a candidata Drielle de Souza.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em nota, a Prefeitura de Linhares, por meio da Comissão Especial Coordenadora do Concurso Público, informou que tem recebido solicitações de informações acerca da prova discursiva aplicada no último, dia 26 de janeiro de 2020, para os cargos de Professor de Educação Básica I (PEB-I) e Professor de Educação Básica II (PEB-II)  todas as disciplinas.

Segundo a nota, a prefeitura notificou o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), responsável pela aplicação das provas, para prestar esclarecimentos em relação à questão discursiva.

Em resposta, o Ibade assegurou que, para o desenvolvimento dos textos, os candidatos poderiam utilizar os seus recursos e repertório pessoais, e que não haverá prejuízo na manifestação da competência da produção textual dos mesmos.

Já com relação ao gênero e a tipologia textual, a organizadora informou que os textos discursivos se classificam em dissertativo, narrativo, expositivo, injuntivo e argumentativo. Sendo assim, a proposta discursiva dissertativa apresentada no Edital se manteve na prova no seguinte comando: "Após a leitura dos trechos que seguem, produza um texto discursivo, conforme a orientação apresentada.", ressaltou.

De acordo com a prefeitura, para não ser eliminado do Concurso Público, o candidato teria que obter, pelo menos, 50% dos pontos da Prova Objetiva, e não ficar com nota 0 (zero) em quaisquer das disciplinas. Lembrou ainda que somente será corrigida a Prova Discursiva dos candidatos aprovados na Prova Objetiva dentro do quantitativo indicado no item 10.4.

Conforme o cronograma disponível no edital, a divulgação dos candidatos que terão a prova discursiva corrigida ocorrerá no dia 3 de março de 2020, sendo que o resultado preliminar será divulgado no dia 13 de março de 2020.

A prefeitura finalizou dizendo que os candidatos que não concordarem com o resultado preliminar da prova discursiva poderão apresentar pedido de revisão nos dias 16 e 17 de março de 2020.

O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) foi procurado pela reportagem, mas se limitou a dizer que as informações referentes ao assunto estão disponíveis no site da organizadora e que mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail: [email protected]