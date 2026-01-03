Três pessoas ficam feridas em acidente na BR 262, em Marechal Floriano

Três pessoas ficaram feridas em um acidente registrado no início da manhã deste sábado(3) na BR 262, em Marechal Floriano , na Região Serrana do Espírito Santo. A batida envolveu um carro e uma caminhonete.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro seguia de Minas Gerais para Vitória quando invadiu a contramão e atingiu a caminhonete de frente. As causas ainda não foram esclarecidas.

Os três ocupantes do carro, dois homens e uma mulher, foram socorridos pelo Samu. Um deles foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, e os outros dois para um hospital em Domingos Martins. A pista chegou a ser interditada para o atendimento, mas já foi liberada. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.