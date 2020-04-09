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Covid-19

Prefeitura de Alfredo Chaves registra primeiro caso de coronavírus

Segundo a Secretaria de Saúde, notificação do primeiro caso confirmado deixou toda população alarmada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 17:14

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 17:14

Alfredo Chaves
Alfredo Chaves Crédito: Divulgação/PMAC
A prefeitura de Alfredo Chaves, Região Serrana do Estado, registrou nesta quinta-feira (09) o primeiro caso de coronavírus no município. A informação foi divulgada nesta tarde pela Secretaria Municipal de Saúde.
Segundo o município, o paciente é residente de outro município. A notificação do primeiro caso confirmado deixou toda população alarmada. A prefeitura pediu que os cuidados sejam redobrados, pois os números de casos em investigação estão aumentando. O boletim municipal informou que há seis casos em investigação. Alfredo Chaves já notificou 18 casos suspeitos, 11 foram descartados.
O município disponibilizou canais para que os moradores tirem dúvidas: pelo 0800 880 1380 ou pelo site www.alfredochaves.es.gov.br/coronavirus

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