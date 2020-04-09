Prefeitura de Alfredo Chaves registra primeiro caso de coronavírus

A prefeitura de Alfredo Chaves, Região Serrana do Estado, registrou nesta quinta-feira (09) o primeiro caso de coronavírus no município. A informação foi divulgada nesta tarde pela Secretaria Municipal de Saúde.
Segundo o município, o paciente é residente de outro município. A notificação do primeiro caso confirmado deixou toda população alarmada. A prefeitura pediu que os cuidados sejam redobrados, pois os números de casos em investigação estão aumentando. O boletim municipal informou que há seis casos em investigação. Alfredo Chaves já notificou 18 casos suspeitos, 11 foram descartados.
O município disponibilizou canais para que os moradores tirem dúvidas: pelo 0800 880 1380 ou pelo site www.alfredochaves.es.gov.br/coronavirus