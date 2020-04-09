Prefeitura de Alfredo Chaves registra primeiro caso de coronavírus

Segundo o município, o paciente é residente de outro município. A notificação do primeiro caso confirmado deixou toda população alarmada. A prefeitura pediu que os cuidados sejam redobrados, pois os números de casos em investigação estão aumentando. O boletim municipal informou que há seis casos em investigação. Alfredo Chaves já notificou 18 casos suspeitos, 11 foram descartados.