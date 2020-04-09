Colatina tem cinco casos confirmados de coronavírus, segundo prefeitura

Subiu para cinco o número de casos confirmados de Covid-19 em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A Prefeitura do município confirmou mais dois casos de contaminação pelo novo coronavírus, na tarde desta quinta-feira (9). Os dois casos foram incluídos no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os dois novos pacientes são um jovem de 18 anos e um homem de 49. Ambos não apresentam comorbidades e estão em isolamento domiciliar para se recuperar da doença. Ainda segundo o município, os dois tiveram contato com outras pessoas infectadas pela doença no município.
Dos três pacientes que já tinham a confirmação da Covid-19 no município, um está em isolamento domiciliar, o outro é um inspetor escolar que segue internado em um hospital particular de Colatina e o terceiro é um empresário, que chegou a ser hospitalizado, mas teve alta e se recupera em casa, também em isolamento.