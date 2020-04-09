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Mais 2 casos

Colatina tem cinco casos confirmados de coronavírus, segundo prefeitura

De acordo com a prefeitura, os dois novos pacientes tiveram contato com os outros infectados pela doença no município.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 16:00

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 16:00

Rio Doce em Colatina
A cidade de Colatina tem cinco casos confirmados com o novo coronavírus, segundo a prefeitura. Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste
Subiu para cinco o número de casos confirmados de Covid-19 em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A Prefeitura do município confirmou mais dois casos de contaminação pelo novo coronavírus, na tarde desta quinta-feira (9). Os dois casos foram incluídos no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os dois novos pacientes são um jovem de 18 anos e um homem de 49. Ambos não apresentam comorbidades e estão em isolamento domiciliar para se recuperar da doença. Ainda segundo o município, os dois tiveram contato com outras pessoas infectadas pela doença no município.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.
Dos três pacientes que já tinham a confirmação da Covid-19 no município, um está em isolamento domiciliar, o outro é um inspetor escolar que segue internado em um hospital particular de Colatina e o terceiro é um empresário, que chegou a ser hospitalizado, mas teve alta e se recupera em casa, também em isolamento.

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