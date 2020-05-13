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Pandemia no ES

Comunidade em Santa Teresa é região fora da Grande Vitória com mais casos de Covid-19

Cidade da Região Centro-Serrana do Espírito Santo tem 50 casos da doença confirmados, a maior parte na pequena comunidade de Várzea Alegre. Prefeitura promete intensificar barreiras sanitárias orientativas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 14:02

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 14:02

Rua de Lazer, em Santa Teresa
Rua de Lazer, em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação
A pequena comunidade de Várzea Alegre, em Santa Teresa, na Região Centro-Serrana do Espírito Santo, é a localidade fora da Grande Vitória com mais casos registrados do novo coronavírus no Estado. De acordo com o Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), consultado no início da tarde desta quarta-feira (13), a localidade só não tem mais casos do que alguns bairros de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. 
O município de Santa Teresa tem 50 casos de Covid-19 registrados, a maior parte concentrada na comunidade de Várzea Alegre, que tem 18 pessoas contaminadas, de acordo com o painel da Sesa. O número é maior que no Centro da cidade, por exemplo, onde já foram registrados 10 casos do novo coronavírus.

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AGRICULTURA FOI PORTA DE ENTRADA

A pequena comunidade agrícola tem, segundo a prefeitura, pouco mais de 4 mil moradores. E é justamente essa característica que faz com que Várzea Alegre tenha o maior número de casos do município de Santa Teresa. De acordo com a subsecretária de Saúde de Santa Teresa, Carla Estela Lima, a agricultura foi a porta de entrada para o coronavírus na região.
"Já percebemos que a entrada do vírus aqui está relacionada à agricultura. Muitas famílias vão à Ceasa e voltam. Nessa logística de idas e vindas, acabam pegando a doença e trazendo para o município. Mas os casos aqui geralmente não são graves. Sabemos quem são as pessoas, onde pegaram e como estão. Isso dá tranquilidade para continuarmos o monitoramento", declarou.
Ainda segundo Carla, os casos confirmados são isolados e monitorados diariamente pela equipe de saúde do município. "Todos recebem um termo de responsabilidade, são isolados e monitorados diariamente por telefone ou presencialmente. Um profissional de saúde checa todos os dias como estão, os sintomas existentes, o avanço ou não da doença", afirmou a subsecretária.

AUMENTO DAS ABORDAGENS

A Prefeitura de Santa Teresa vai ampliar as abordagens nas regiões agrícolas da cidade e, com isso, prevê um aumento no número de casos. Apesar disso, a expectativa do município é de conseguir identificar os contaminados ainda na fase inicial da doença para afastá-los dos demais e evitar uma propagação maior do novo coronavírus.
 "Em parceria com os bombeiros, a comunidade e alguns parceiros vão fazer barreiras sanitárias orientativas, em horários especiais, para abordar, orientar e identificar qualquer sintoma. Mesmo que aumente o número de positivos Assim vamos conseguir afastar os contaminados para que eles não tenham acesso às pessoas com risco maior. Nossa estratégia será com abordagens", conclui Carla.

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