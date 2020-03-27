Vitória ajusta decreto para restaurantes abrirem até as 16h

Restaurantes vazios em Vitória durante vigência do decreto municipal Crédito: Vitor Jubini

Segundo o prefeito Luciano Rezende (Cidadania), a adequação se deu para equalizar o decreto municipal com o estadual, que liberava o funcionamento até o horário determinado. Mas, segundo o chefe do executivo municipal, não é isso que vai resolver a situação e sim o foco em retiradas e delivery para evitar aglomerações.

"Nós resolvemos adequar o nosso decreto ao decreto estadual porque, embora eles apresentem diferenças, não é esse pequeno detalhe de horário que vai resolver a situação. O que vai resolver a situação são os empresários de restaurantes colocarem todos seus esforços na entrega em domicílio e na entrega no balcão e nos ajudar a evitar aglomeração, evitando a colocação de mesas em seus estabelecimentos " Luciano Rezende - Prefeito de Vitória

A medida foi tomada após diálogo com o setor e com o governo do Estado, segundo o prefeito. Achamos que a unificação da medida neste momento tranquiliza a todos. Não é momento de litígio nem de disputa judicial. Adequamos o nosso decreto e vamos contar com o apoio do Sindbares nos ajudando a evitar aglomerações e mantendo o serviço de entrega em domicílio e entrega no balcão", completou.

A adequação do decreto, no entanto, mantém vigente as demais restrições ao comércio. De acordo com a administração municipal, somente as atividades essenciais, como supermercados, postos de combustíveis, farmácias e estabelecimentos médicos, por exemplo, estão liberadas para funcionar na cidade.

Comércios com serviço de entrega de produtos em casa (delivery) ou de operações onde o consumo do produto se dê em local diverso do estabelecimento (venda no balcão ou take away) também podem funcionar.

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A DECISÃO

O Sindicato dos Bares, Restaurantes e Similares do ES (Sindbares) obteve uma decisão liminar (provisória) na Justiça para o funcionamento de restaurantes de forma presencial, até as 16h, no município de Vitória. O pedido se deu pois a Capital publicou um decreto no dia 20 de março, em que proibia o funcionamento deste tipo de estabelecimento, liberando apenas para retirada e delivery.

No entanto, o governo estadual também havia publicado um decreto, nos mesmos moldes e no mesmo dia, liberando o funcionamento de restaurantes de forma presencial até as 16h. Isso é citado pela juíza Heloisa Cariello, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos,Meio Ambiente e Saúde na decisão.