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Salvo pelos Bombeiros

Vídeo mostra socorro a menino com panela de pressão presa na cabeça

O acidente doméstico aconteceu na tarde desta terça-feira (7) no bairro Castelo Branco, em Cariacica. Criança de 5 anos passa bem

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 14:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 14:22
Corpo de Bombeiros com menino de 5 anos que ficou com a cabeça presa em panela de pressão Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Um vídeo feito por moradores do bairro Castelo Branco, em Cariacica, mostra militares do Corpo de Bombeiros socorrendo um menino de 5 anos que prendeu a cabeça dentro de uma panela de pressão. O acidente doméstico aconteceu na tarde desta terça-feira (7). O menino passa bem.
"O solicitante relatou que uma criança, de 5 anos colocou a cabeça dentro de uma panela de pressão, e que o objeto ficou preso na mesma. A vítima foi socorrida pela equipe de resgate no local, por meio da utilização de equipamento especial. Não houve maiores ferimentos", informa a nota dos Bombeiros.
As imagens mostram os bombeiros tentando tirar a panela do menino com o auxílio de um líquido. Sem sucesso, os militares usaram uma ferramenta para cortar o utensílio doméstico. Assustado, o menino chora bastante durante o procedimento.

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