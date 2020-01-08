Vídeo mostra socorro a menino com panela de pressão presa na cabeça

Corpo de Bombeiros com menino de 5 anos que ficou com a cabeça presa em panela de pressão

"O solicitante relatou que uma criança, de 5 anos colocou a cabeça dentro de uma panela de pressão, e que o objeto ficou preso na mesma. A vítima foi socorrida pela equipe de resgate no local, por meio da utilização de equipamento especial. Não houve maiores ferimentos", informa a nota dos Bombeiros.