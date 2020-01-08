Vídeo mostra socorro a menino com panela de pressão presa na cabeça

Um vídeo feito por moradores do bairro Castelo Branco, em Cariacica, mostra militares do Corpo de Bombeiros socorrendo um menino de 5 anos que prendeu a cabeça dentro de uma panela de pressão. O acidente doméstico aconteceu na tarde desta terça-feira (7). O menino passa bem.
"O solicitante relatou que uma criança, de 5 anos colocou a cabeça dentro de uma panela de pressão, e que o objeto ficou preso na mesma. A vítima foi socorrida pela equipe de resgate no local, por meio da utilização de equipamento especial. Não houve maiores ferimentos", informa a nota dos Bombeiros.
As imagens mostram os bombeiros tentando tirar a panela do menino com o auxílio de um líquido. Sem sucesso, os militares usaram uma ferramenta para cortar o utensílio doméstico. Assustado, o menino chora bastante durante o procedimento.