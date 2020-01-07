  • Menino de 5 anos prende a cabeça em panela de pressão em Cariacica
Salvo pelos Bombeiros

Menino de 5 anos prende a cabeça em panela de pressão em Cariacica

O acidente doméstico aconteceu na tarde desta terça-feira (7) no bairro Castelo Branco

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 20:12
Corpo de Bombeiros com menino de 5 anos que ficou com a cabeça presa em panela de pressão Crédito: Divulgação
Um menino de 5 anos precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros depois de prender a cabeça dentro de uma panela de pressão. O acidente doméstico aconteceu na tarde desta terça-feira (7), no bairro Castelo Branco, em Cariacica. A criança foi socorrida ainda no local pelos militares. O menino passa bem.
"O solicitante relatou que uma criança, de 5 anos colocou a cabeça dentro de uma panela de pressão, e que o objeto ficou preso na mesma. A vítima foi socorrida pela equipe de resgate no local, por meio da utilização de equipamento especial. Não houve maiores ferimentos", informa a nota dos Bombeiros.

