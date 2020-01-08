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Final feliz

Vídeo mostra resgate de pai e filho no Morro do Moreno, em Vila Velha

Os dois se perderam após começar uma trilha no local durante a manhã desta quarta-feira (8). O resgate aconteceu no início da tarde, e foi realizado pelos Bombeiros, com apoio de um helicóptero do Notaer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 15:23

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 15:23

Pai e filho foram resgatados com o apoio do helicóptero do Notaer Crédito: Diony Silva | TV Gazeta
Um pai com seu filho, de apenas nove anos, que estavam perdidos desde a manhã desta quarta-feira (8) no Morro do Moreno, em Vila Velha, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros no início da tarde desta quarta, depois de uma operação que durou cerca de três horas. Os dois foram deixados às 13h20 no campo do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, no mesmo município.
O salvamento aconteceu com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer), que conseguiu localizá-los, por volta das 12h50. Mais cedo, uma equipe terrestre dos bombeiros tentou encontrar os dois, mas não obteve sucesso. O primeiro acionamento foi às 10h, depois que o pai e filho se perderam durante uma trilha.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação manteve contato com as vítimas ao longo de toda a operação. No início da tarde, o pai relatou que eles não conseguiam sair de uma pedra, por ser muito inclinada, e que estava começando a se sentir mal por causa do calor excessivo.
Quando aterrizaram em segurança, militares prestaram os primeiros atendimentos aos dois. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o pai e o filho saíram por meios próprios e que o adulto disse não haver necessidade do encaminhamento deles para um hospital.

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