Vídeo mostra resgate de pai e filho no Morro do Moreno, em Vila Velha

Pai e filho foram resgatados com o apoio do helicóptero do Notaer Crédito: Diony Silva | TV Gazeta

O salvamento aconteceu com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer), que conseguiu localizá-los, por volta das 12h50. Mais cedo, uma equipe terrestre dos bombeiros tentou encontrar os dois, mas não obteve sucesso. O primeiro acionamento foi às 10h, depois que o pai e filho se perderam durante uma trilha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação manteve contato com as vítimas ao longo de toda a operação. No início da tarde, o pai relatou que eles não conseguiam sair de uma pedra, por ser muito inclinada, e que estava começando a se sentir mal por causa do calor excessivo.