Bombeiros fazem operação para resgatar pai e filho no Morro do Moreno

O Corpo de Bombeiros tenta resgatar pai e filho que ficaram perdidos na manhã desta quarta-feira (08), ao subir o Morro do Moreno, em Vila Velha. Segundo a Corporação, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) foi acionado para ajudar nas buscas. Por volta de 12h50, pai e filho foram localizados e o resgate foi realizado pelos bombeiros no helicóptero do Notaer. Eles foram levados para a área do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, em Vila Velha.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 10h, um homem entrou em contato por telefone para dizer que estava perdido no Morro do Moreno com o filho, uma criança de 9 anos. Ele disse que ao subir no local para fazer uma trilha, eles acabaram entrando em área de difícil acesso e não conseguiam sair ou mesmo se mexer no local. Equipes do Corpo de Bombeiros permaneceram na região por cerca de 3 horas, até o resgate.