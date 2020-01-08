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Vila Velha

Bombeiros fazem operação para resgatar pai e filho no Morro do Moreno

Eles ficaram perdidos após fazerem uma trilha no local. O helicóptero do Notaer foi acionado para ajudar nas buscas e o resgate foi realizado às 12h50, logo após publicação desta reportagem

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 13:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 13:47
Vítimas ficaram perdidas ao subir o Morro do Moreno Crédito: Jonathan Baifus
Corpo de Bombeiros tenta resgatar pai e filho que ficaram perdidos na manhã desta quarta-feira (08), ao subir o Morro do Moreno, em Vila Velha. Segundo a Corporação, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer) foi acionado para ajudar nas buscas. Por volta de 12h50, pai e filho foram localizados e o resgate foi realizado pelos bombeiros no helicóptero do Notaer. Eles foram levados para a área do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, em Vila Velha. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 10h, um homem entrou em contato por telefone para dizer que estava perdido no Morro do Moreno com o filho, uma criança de 9 anos.  Ele disse que ao subir no local para fazer uma trilha, eles acabaram entrando em área de difícil acesso e não conseguiam sair ou mesmo se mexer no local.  Equipes do Corpo de Bombeiros permaneceram na região por cerca de 3 horas, até o resgate.

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