Bombeiros fazem operação para resgatar pai e filho no Morro do Moreno

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 10h, um homem entrou em contato por telefone para dizer que estava perdido no Morro do Moreno com o filho, uma criança de 9 anos. Ele disse que ao subir no local para fazer uma trilha, eles acabaram entrando em área de difícil acesso e não conseguiam sair ou mesmo se mexer no local. Equipes do Corpo de Bombeiros permaneceram na região por cerca de 3 horas, até o resgate.