Vídeo mostra resgate de criança presa em escada rolante de shopping em Vila Velha

O resgate de uma criança que ficou presa em uma escada rolante do Shopping Vila Velha foi registrado em vídeo por pessoas que passeavam no local na noite deste sábado (4). É possível verificar, nas imagens abaixo, que para realizar a retirada da criança da escada foi necessário isolar a área.

A vítima, um garoto que não teve o nome e nem a idade revelados, passeava com os pais e teve o pé preso na escada. O acidente ocorreu poucos minutos antes do fechamento do shopping. Ele foi socorrido e levado de ambulância para o Himaba (Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves). De acordo com uma testemunha, o acidente aconteceu na escada rolante em frente às Casas Bahia. Eu não sei detalhes, mas tinha uma criança presa na escada rolante e não dava para ver as pernas dela. Ela gritava muito de dor, e o pai estava desesperado, contou.

Por meio de nota, a assessoria do shopping informou que o resgate da criança durou 12 minutos e seguiu todos os procedimentos de segurança do plano de contingência. Também garantiu que o estabelecimento prestou toda a assistência à família e que as escadas rolantes haviam passado por manutenções preventivas e operavam sem problemas técnicos