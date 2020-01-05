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Desespero

Vídeo mostra resgate de criança presa em escada rolante de shopping em Vila Velha

Acidente aconteceu na noite deste sábado (04). Um garoto que passeava com os pais no local  ficou com o pé preso na escada

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 19:29
O resgate de uma criança que ficou presa em uma escada rolante do Shopping Vila Velha foi registrado em vídeo por pessoas que passeavam no local na noite deste sábado (4). É possível verificar, nas imagens abaixo, que para realizar a retirada da criança da escada foi  necessário isolar a área.
A vítima,  um garoto que não teve o nome e nem a idade revelados,  passeava com os pais e teve o pé preso na escada. O acidente ocorreu poucos minutos antes do fechamento do shopping. Ele foi socorrido e levado de ambulância para o Himaba (Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves). De acordo com uma testemunha, o acidente aconteceu na escada rolante em frente às Casas Bahia. Eu não sei detalhes, mas tinha uma criança presa na escada rolante e não dava para ver as pernas dela. Ela gritava muito de dor, e o pai estava desesperado, contou.
Por meio de nota, a assessoria do shopping informou que o resgate da criança durou 12 minutos e seguiu todos os procedimentos de segurança do plano de contingência. Também garantiu que o estabelecimento prestou toda a assistência à família e que as escadas rolantes haviam passado por manutenções preventivas e operavam sem problemas técnicos
A assessoria do Shopping Vila Velha não revelou qual o ferimento sofrido pela criança; e a Secretária da Saúde (Sesa) informou que, conforme normativas médicas, não divulga o estado de saúde de pacientes internados nas unidades hospitalares estaduais, assim como dados relacionados ao perfil.

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