Criança fica presa em escada rolante de shopping de Vila Velha

Shopping Vila Velha fica no bairro Divino Espírito Santo Crédito: Bianca Vailant/Arquivo

Uma criança ficou presa e se machucou em uma escada rolante do Shopping Vila Velha, durante um passeio na noite deste sábado (4). A vítima, um menino que não teve a idade revelada, foi socorrido e levado de ambulância para o Himaba (Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves).

De acordo com uma testemunha, o acidente aconteceu na escada rolante em frente às Casas Bahia. Eu não sei detalhes, mas tinha uma criança presa na escada rolante e não dava para ver as pernas dela. Ela gritava muito de dor, e o pai estava desesperado, contou.

Por meio de nota, a assessoria do shopping afirmou que o resgate da criança durou 12 minutos e seguiu todos os procedimentos de segurança do plano de contingência. Também garantiu que o estabelecimento prestou toda a assistência à família e que as escadas rolantes haviam passado por manutenções preventivas e operavam sem problemas técnicos.