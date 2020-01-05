Criança fica presa em escada rolante de shopping de Vila Velha

Uma criança ficou presa e se machucou em uma escada rolante do Shopping Vila Velha, durante um passeio na noite deste sábado (4). A vítima, um menino que não teve a idade revelada, foi socorrido e levado de ambulância para o Himaba (Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves).
De acordo com uma testemunha, o acidente aconteceu na escada rolante em frente às Casas Bahia. Eu não sei detalhes, mas tinha uma criança presa na escada rolante e não dava para ver as pernas dela. Ela gritava muito de dor, e o pai estava desesperado, contou.
Por meio de nota, a assessoria do shopping afirmou que o resgate da criança durou 12 minutos e seguiu todos os procedimentos de segurança do plano de contingência. Também garantiu que o estabelecimento prestou toda a assistência à família e que as escadas rolantes haviam passado por manutenções preventivas e operavam sem problemas técnicos.
A assessoria do Shopping Vila Velha não revelou qual o ferimento sofrido pela criança; e a Secretária da Saúde (Sesa) informou que, conforme normativas médicas, não divulga o estado de saúde de pacientes internados nas unidades hospitalares estaduais, assim como dados relacionados ao perfil.