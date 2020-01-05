Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Criança fica presa em escada rolante de shopping de Vila Velha
Levada para o Himaba

Criança fica presa em escada rolante de shopping de Vila Velha

Acidente aconteceu na tarde deste sábado (04). De acordo com uma testemunha que passava pelo local,  não dava para ver as pernas da criança durante o resgate
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 15:13

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 15:13

Shopping Vila Velha fica no bairro Divino Espírito Santo Crédito: Bianca Vailant/Arquivo
Uma criança ficou presa e se machucou em uma escada rolante do Shopping Vila Velha, durante um passeio na noite deste sábado (4).  A vítima, um menino que não teve a  idade revelada, foi socorrido e levado de ambulância para o Himaba (Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves).
De acordo com uma testemunha, o acidente aconteceu na escada rolante em frente às Casas Bahia. Eu não sei detalhes, mas tinha uma criança presa na escada rolante e não dava para ver as pernas dela. Ela gritava muito de dor, e o pai estava desesperado, contou.

Veja Também

PRF interdita BR 262, em Venda Nova, para resgate de acidente

Polícia do ES abre investigação para apurar acidente com fogos em quiosque

Por meio de nota, a assessoria do shopping afirmou que o resgate da criança durou 12 minutos e seguiu todos os procedimentos de segurança do plano de contingência. Também garantiu que o estabelecimento prestou toda a assistência à família e que as escadas rolantes haviam passado por manutenções preventivas e operavam sem problemas técnicos.
A assessoria do Shopping Vila Velha não revelou qual o ferimento sofrido pela criança; e a Secretária da Saúde (Sesa) informou que, conforme normativas médicas, não divulga o estado de saúde de pacientes internados nas unidades hospitalares estaduais, assim como dados relacionados ao perfil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex-presidente do BRB é preso; saiba quem é ele e qual a relação com o banco Master
Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados