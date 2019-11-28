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Ossada

Vértebras de baleia são encontradas em área de valão em Vila Velha

De origem misteriosa, os ossos geraram especulações entre os moradores da região. Para ambientalista, vértebras foram descartadas por alguém e foram parar no valão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 20:08

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 20:08

Vértebras de baleia são encontradas em valão de Cobilândia, Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Vértebras de baleia foram encontradas em um valão no bairro Cobilândia, em Vila Velha, no Espírito Santo. De origem misteriosa, os ossos geraram especulações entre os moradores da região.
Os ossos foram encontrados pelo mecânico Andriel Melo na beira do antigo Rio Marinho, que hoje é um valão. Um pouco antes da chuva que alagou algumas regiões da cidade, o valão foi dragado. Os ossos estavam em meio à lama que foi retirada do fundo.
As vértebras foram levadas para a oficina do Andriel. Ele limpou e até passou verniz nos ossos. Nessa chuvinha que deu, lavou a terra que tiraram do valão. Aí, passando, eu vi por cima. Pensei até que era uma madeira. Comecei a cavucar e tinha outro. Peguei os dois e trouxe para casa, disse.
Diante da surpresa, Andriel chegou a pensar em baleias nadando em Cobilândia em tempos passados.
O pessoal antigo fala que isso aqui era um rio bem limpo, chegava ser azul, um berço de mar. Então pode ter surgido, esses bichos vieram, encalharam aí, como pode ter acontecido outras coisas. Não sei explicar, disse.
Vértebras de baleia são encontradas em valão de Cobilândia, Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
O aposentado Adalto Tamanini também acredita nessa história. Ele mora há mais de 60 anos em Cobilândia e jura que a região já foi tomada por mar. Era berço de mar. Deve ser [osso de] baleia, dinossauro. Mas, pelo jeito, não é dinossauro não, falou.

INSTITUTO ORCA

Um dos responsáveis pelo Instituto Orca, o ambientalista Lupércio Barbosa, acredita que os ossos foram levados por humanos para o local.
O que normalmente acontece é que as pessoas pegam esse material quando são abandonados na praia, ou ganham de outras pessoas, e levam esses materiais para casa. Tem dois problemas aí: são muito pesados e, no início, exalam um cheiro muito forte. As pessoas se arrependem disso e descartam, explicou.
Com informações de Leandro Tedesco, da TV Gazeta

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