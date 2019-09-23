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Setiba

Show de baleias surpreende amigos em alto-mar no ES

Baleias surpreenderam seis amigos que pescavam no alto-mar na região de Setiba, emGuarapari
Luiza Campos

Luiza Campos

Publicado em 

23 set 2019 às 08:47

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 08:47

Baleias surpreenderam seis amigos que pescavam no alto-mar na região de Setiba, Guarapari, por volta de 7h deste domingo (22). O internauta filmou o momento em que as baleias se aproximam do barco enquanto saltam e brincam no mar dando um verdadeiro show para quem assistia. 
O motorista de transporte escolar Júnior Toledo, que registrou as imagens, relatou ao Gazeta Online que pesca com os amigos uma vez por ano e que a experiência foi perfeita e muito gratificante para todos. De acordo com ele, foi a primeira vez que viu as baleias e que, no momento, sentiu medo, mas que ficou emocionado ao vê-las brincando de longe e saltando.
"Por volta das 10 horas, as baleias voltaram e uma delas ficou presa à ancora e que, por conta disso, arrastou o barco cerca de 10 a uns 15 segundos para dentro de alto-mar, mas depois ela se soltou" contou Julio.
JUBARTE
O biólogo e diretor do Instituto Orca, Lupércio Barbosa, contou ao Gazeta Online que as baleias são da espécie jubarte e que, neste período, já está no fim da temporada, e que elas estão indo embora para a região da Antártica para se alimentar.
Lupércio explicou que a jubarte vem para o ES na época do inverno, porque a estação nesta região é melhor para se acasalar e criar seus filhotes.
Ainda segundo Lupércio, é possível que as baleias flagradas no vídeo sejam jovens.

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