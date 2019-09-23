Show de baleias surpreende amigos em alto-mar no ES

Guarapari, por volta de 7h deste domingo (22). O internauta filmou o momento em que as baleias se aproximam do barco enquanto saltam e brincam no mar dando um verdadeiro show para quem assistia. Baleias surpreenderam seis amigos que pescavam no alto-mar na região de Setiba por volta de 7h deste domingo (22). O internauta filmou o momento em que as baleias se aproximam do barco enquanto saltam e brincam no mar dando um verdadeiro show para quem assistia.

O motorista de transporte escolar Júnior Toledo, que registrou as imagens, relatou ao Gazeta Online que pesca com os amigos uma vez por ano e que a experiência foi perfeita e muito gratificante para todos. De acordo com ele, foi a primeira vez que viu as baleias e que, no momento, sentiu medo, mas que ficou emocionado ao vê-las brincando de longe e saltando.

"Por volta das 10 horas, as baleias voltaram e uma delas ficou presa à ancora e que, por conta disso, arrastou o barco cerca de 10 a uns 15 segundos para dentro de alto-mar, mas depois ela se soltou" contou Julio.

JUBARTE

O biólogo e diretor do Instituto Orca, Lupércio Barbosa, contou ao Gazeta Online que as baleias são da espécie jubarte e que, neste período, já está no fim da temporada, e que elas estão indo embora para a região da Antártica para se alimentar.

Lupércio explicou que a jubarte vem para o ES na época do inverno, porque a estação nesta região é melhor para se acasalar e criar seus filhotes.