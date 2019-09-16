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Emoção

Vídeo: baleias saltam perto de barco em Aracruz

A cena aconteceu na praia de Barra do Riacho na tarde de domingo (15)

Publicado em 

16 set 2019 às 18:08

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 18:08

Pescador registra momento exato de salto de baleia jubarte Crédito: Alexandre Barbosa Ribeiro
Baleias Jubarte surpreenderam o pescador Alexandre Barbosa Ribeiro, de 48 anos, ao aparecerem na tarde de domingo (15), quando eles estavam pescando em alto-mar na praia de Barra do Riacho, em Aracruz.
Pescador há 35 anos, Alexandre relata que já presenciou muita coisa no mar, inclusive cenas iguais a esta, porém esta foi a primeira vez que conseguiu registrar. “Eu tive a oportunidade de registrar o momento exato em que as baleias saltaram no mar e assim estou podendo compartilhar com várias pessoas”, disse.
Segundo Alexandre, o pesqueiro que eles possuem faz a rota das baleias, que passam todos os anos com destino a
Abrolhos, na Bahia
. “Eu e meu amigo estávamos ancorados, pescando, quando a cena aconteceu. Estávamos na hora certa, no lugar certo. A emoção foi tanta que o coração quase saiu pela boca. Realmente foi uma experiência inesquecível”.
ROTA DAS BALEIAS
As praias capixabas são rota para a espécie da baleia Jubarte, que migram pelos mares tropicais, durante o período de reprodução, principalmente pelo fato de preferirem águas mais quentes e calmas.
São aproximadamente 20 mil baleias fazendo a migração e a cada temporada nascem cerca de 2 a 3 mil filhotes.
Este ano, a passagem das baleias pelo litoral do Estado começou no mês de maio, um pouco mais cedo que o habitual que é para o mês de junho.
Com isto, algumas empresas aproveitam a época para poder oferecer passeios turísticos para observação dos mamíferos por aqui.
 

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