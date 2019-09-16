Vídeo: baleias saltam perto de barco em Aracruz

Pescador registra momento exato de salto de baleia jubarte Crédito: Alexandre Barbosa Ribeiro

Pescador há 35 anos, Alexandre relata que já presenciou muita coisa no mar, inclusive cenas iguais a esta, porém esta foi a primeira vez que conseguiu registrar. “Eu tive a oportunidade de registrar o momento exato em que as baleias saltaram no mar e assim estou podendo compartilhar com várias pessoas”, disse.

Segundo Alexandre, o pesqueiro que eles possuem faz a rota das baleias, que passam todos os anos com destino a

. “Eu e meu amigo estávamos ancorados, pescando, quando a cena aconteceu. Estávamos na hora certa, no lugar certo. A emoção foi tanta que o coração quase saiu pela boca. Realmente foi uma experiência inesquecível”.

ROTA DAS BALEIAS

As praias capixabas são rota para a espécie da baleia Jubarte, que migram pelos mares tropicais, durante o período de reprodução, principalmente pelo fato de preferirem águas mais quentes e calmas.

São aproximadamente 20 mil baleias fazendo a migração e a cada temporada nascem cerca de 2 a 3 mil filhotes.

Este ano, a passagem das baleias pelo litoral do Estado começou no mês de maio, um pouco mais cedo que o habitual que é para o mês de junho.

Com isto, algumas empresas aproveitam a época para poder oferecer passeios turísticos para observação dos mamíferos por aqui.