Feiras livres voltarão a funcionar em Vitória nesta sexta-feira (24) Crédito: Wilbert Suave Silva

Your browser does not support the audio element. Veja as novas regras para reaberturas de feiras em Vitória

A Prefeitura Municipal de Vitória comunicou nesta quinta-feira (23) que as feiras livres poderão voltar a funcionar na Capital a partir desta sexta-feira (24). Os feirantes, porém, deverão seguir regras para evitar a contaminação pelo coronavírus

As feiras livres chegaram a ser permitidas em Vitória durante a pandemia a partir de um decreto publicado no dia 20 de março, com a justificativa da necessidade de manutenção do comércio de alimentos. Dois dias depois a Prefeitura recuou e proibiu a realização das feiras para evitar aglomerações.

De acordo com o prefeito Luciano Rezende, desta vez, a permissão da realização das feiras livres se deu após uma conversa com os feirantes, mas Luciano reiterou a necessidade da população e dos comerciantes seguirem as normas que podem evitar a contaminação pelo coronavírus.

"Participei da videoconferência com feirantes e nossa equipe. Aceitamos as novas propostas e acreditamos na corresponsabilidade de todos para reabrir as feiras a partir desta sexta-feira (24). Mas lembro que é preciso cumprir essas ações de prevenção para que as feiras livres continuem", disse.

Já o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Ademir Barbosa, afirmou que os feirantes podem sofrer punições caso descumpram as regras impostas pela prefeitura para a realização das feiras. De acordo com o secretário, haverá fiscalização nas feiras livres.

"A reabertura foi fruto de um diálogo com os feirantes e aceitação por parte deles das regras impostas pela Prefeitura, que irá fiscalizar e cobrar o cumprimento de todas as regras. E aqueles feirantes que não cumprirem serão suspensos. Esperamos apoio dos moradores para que todos estejam cumprindo as regras diante do momento que vivemos, para que o serviço possa fluir com tranquilidade", comentou.

CONFIRA AS REGRAS PARA A REABERTURA DAS FEIRAS LIVRES EM VITÓRIA: