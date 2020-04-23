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Coronavírus

Veja as novas regras para reaberturas de feiras em Vitória

Feirantes deverão seguir regras para evitar a contaminação pelo coronavírus e poderão sofrer punições caso descumpram as normas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 18:08

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 18:08

Feiras livres voltarão a funcionar em Vitória
Feiras livres voltarão a funcionar em Vitória nesta sexta-feira (24) Crédito: Wilbert Suave Silva
Veja as novas regras para reaberturas de feiras em Vitória
A Prefeitura Municipal de Vitória comunicou nesta quinta-feira (23) que as feiras livres poderão voltar a funcionar na Capital a partir desta sexta-feira (24). Os feirantes, porém, deverão seguir regras para evitar a contaminação pelo coronavírus.
As feiras livres chegaram a ser permitidas em Vitória durante a pandemia a partir de um decreto publicado no dia 20 de março, com a justificativa da necessidade de manutenção do comércio de alimentos. Dois dias depois a Prefeitura recuou e proibiu a realização das feiras para evitar aglomerações.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.
De acordo com o prefeito Luciano Rezende, desta vez, a permissão da realização das feiras livres se deu após uma conversa com os feirantes, mas Luciano reiterou a necessidade da população e dos comerciantes seguirem as normas que podem evitar a contaminação pelo coronavírus. 

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"Participei da videoconferência com feirantes e nossa equipe. Aceitamos as novas propostas e acreditamos na corresponsabilidade de todos para reabrir as feiras a partir desta sexta-feira (24). Mas lembro que é preciso cumprir essas ações de prevenção para que as feiras livres continuem", disse.
Já o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Ademir Barbosa, afirmou que os feirantes podem sofrer punições caso descumpram as regras impostas pela prefeitura para a realização das feiras. De acordo com o secretário, haverá fiscalização nas feiras livres.
"A reabertura foi fruto de um diálogo com os feirantes e aceitação por parte deles das regras impostas pela Prefeitura, que irá fiscalizar e cobrar o cumprimento de todas as regras. E aqueles feirantes que não cumprirem serão suspensos. Esperamos apoio dos moradores para que todos estejam cumprindo as regras diante do momento que vivemos, para que o serviço possa fluir com tranquilidade", comentou.
CONFIRA AS REGRAS PARA A REABERTURA DAS FEIRAS LIVRES EM VITÓRIA:
  • Feirantes e clientes deverão usar máscaras de proteção facial, sejam elas industrializadas ou de fabricação caseira;
  • Os feirantes também devem disponibilizar instrumentos e produtos para higienização (álcool em gel 70%) para colaboradores e visitantes em tempo integral;
  • Todas as barracas deverão ter uma pessoa específica para o caixa, evitando que os demais trabalhadores manipulem dinheiro e produtos ao mesmo tempo;
  • Os feirantes deverão priorizar a comercialização de produtos previamente embalados, separados, em quantidades pré-definidas (bacias, quilo, maços, amarrado, sacolas) para evitar manipulação dos produtos pelos clientes;
  • Está proibido o consumo de caldo de cana e pastel nas feiras. A comercialização deverá ser em embalagens para viagem;
  • Não disponibilizar bancos, cadeiras, mesas ou outro objeto onde o consumidor possa sentar-se, reduzindo, assim, o tempo de permanência do cliente na feira;
  • Deve-respeitar o distanciamento de 1,5 metro da barraca ao lado com a diminuição da metragem utilizada por quem tem três ou mais tabuleiros;
  • Aqueles com mais de 60 anos, por estarem no grupo de risco segundo orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), não devem trabalhar nas feiras.

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