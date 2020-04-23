Feiras livres em Vitória serão reabertas amanhã, diz deputado aliado do prefeito

O deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), aliado e candidato do prefeito Luciano Rezende para sucedê-lo em Vitória, disse há pouco, num grupo de feirantes nas redes sociais, que as feiras livres serão reabertas amanhã na Capital.
Segundo o parlamentar, ainda hoje a prefeitura vai publicar uma portaria regulamento o funcionamento das feiras. “Podem voltar a comprar na Ceasa”, respondeu Gandini a um feirante que queria saber se poderia voltar a adquirir produtos para serem vendidos na feira. A coluna teve acesso ao áudio do deputado com os vendedores.
Há pouco o próprio prefeito confirmou a reabertura das feiras a partir de amanhã. "Lembro que é preciso cumprir essas ações de prevenção para que as feiras livres continuem", alertou Rezende nas redes sociais.
O deputado diz que fez uma reunião com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para discutir os termos da reabertura. Segundo Gandini, ficou decidido que serão retirados das feiras apenas os comerciantes que não estiverem cumprindo as determinações das autoridades de Saúde para combater a pandemia do coronavírus.
Entre essas medidas, o uso de máscaras, álcool em gel e que não se permitam aglomerações nas barracas. As feiras livres foram suspensas na semana passada porque, de acordo com a prefeitura, havia muitos comerciantes que não estavam cumprindo as medidas sanitárias de proteção.Participaram também da reunião com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente os vereadores Leonil e Luiz Emanuel, ambos do Cidadania.