Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Feiras livres em Vitória serão reabertas amanhã, diz deputado aliado do prefeito

Em áudio ao qual a coluna teve acesso, Fabrício Gandini afirma que comerciantes que não obedecerem a medidas sanitárias serão retirados das feiras

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 15:25

Públicado em 

23 abr 2020 às 15:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vitória - Coronavírus. Feira livre de Gurigica.
Clientes com máscaras na feira livre de Gurigica Crédito: Vitor Jubini
O deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), aliado e candidato do prefeito Luciano Rezende para sucedê-lo em Vitória, disse há pouco, num grupo de feirantes nas redes sociais, que as feiras livres serão reabertas amanhã na Capital.
Segundo o parlamentar, ainda hoje a prefeitura vai publicar uma portaria regulamento o funcionamento das feiras. “Podem voltar a comprar na Ceasa”, respondeu Gandini a um feirante que queria saber se poderia voltar a adquirir produtos para serem vendidos na feira. A coluna teve acesso ao áudio do deputado com os vendedores.
Há pouco o próprio prefeito confirmou a reabertura das feiras a partir de amanhã. "Lembro que é preciso cumprir essas ações de prevenção para que as feiras livres continuem", alertou Rezende nas redes sociais.
O deputado diz que fez uma reunião com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para discutir os termos da reabertura. Segundo Gandini, ficou decidido que serão retirados das feiras apenas os comerciantes que não estiverem cumprindo as determinações das autoridades de Saúde para combater a pandemia do coronavírus.

Veja Também

Feiras livres suspensas em Vitória: reabertura será discutida nesta quarta

Entre essas medidas, o uso de máscaras, álcool em gel e que não se permitam aglomerações nas barracas. As feiras livres foram suspensas na semana passada porque, de acordo com a prefeitura, havia muitos comerciantes que não estavam cumprindo as medidas sanitárias de proteção.Participaram também da reunião com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente os vereadores Leonil e Luiz Emanuel, ambos do Cidadania.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Fabrício Gandini Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato
Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato neste fim de semana
Imagem de destaque
Planeta regente de Touro: veja a influência no amor e na personalidade
Imagem de destaque
Idoso é preso suspeito de abusar de adolescente em Sooretama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados