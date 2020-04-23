Feiras livres em Vitória serão reabertas amanhã, diz deputado aliado do prefeito

Clientes com máscaras na feira livre de Gurigica Crédito: Vitor Jubini

O deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), aliado e candidato do prefeito Luciano Rezende para sucedê-lo em Vitória, disse há pouco, num grupo de feirantes nas redes sociais, que as feiras livres serão reabertas amanhã na Capital.

Segundo o parlamentar, ainda hoje a prefeitura vai publicar uma portaria regulamento o funcionamento das feiras. “Podem voltar a comprar na Ceasa”, respondeu Gandini a um feirante que queria saber se poderia voltar a adquirir produtos para serem vendidos na feira. A coluna teve acesso ao áudio do deputado com os vendedores.

Há pouco o próprio prefeito confirmou a reabertura das feiras a partir de amanhã. "Lembro que é preciso cumprir essas ações de prevenção para que as feiras livres continuem", alertou Rezende nas redes sociais.

O deputado diz que fez uma reunião com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para discutir os termos da reabertura. Segundo Gandini, ficou decidido que serão retirados das feiras apenas os comerciantes que não estiverem cumprindo as determinações das autoridades de Saúde para combater a pandemia do coronavírus.