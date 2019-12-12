Veja a reação de crianças ao receber presentes de Papai Noel na Serra

Crianças receberam presentes do Papai Noel dos Correios nesta quarta-feira (11) em Nova Almeida, na Serra Crédito: José Carlos Schaeffer

O Natal está chegando e com eles os presentes das crianças. Muitas delas enviaram cartas para o Papai Noel esperando que o tão esperado pedido fosse atendido. Isso aconteceu com os alunos do CMEI Agnes Neves, em Nova Almeida, na Serra. Padrinhos anônimos adotaram os pedidos e enviaram os presentes para as crianças, que receberam nesta quarta-feira (11), das mãos do próprio Papai Noel.

No local, os pequenos ficaram ansiosos, na expectativa da chegada do Papai Noel para entrega dos presentes. Com a presença do bom velhinho, o que se via eram olhos brilhando de felicidade em ver um dos símbolos do Natal.

Cada presente entregue era retribuído com um abraço apertado de alegria e agradecimento ao Papai Noel pelos presentes. Quem recebeu o que queria ficou maravilhado. O Vinícius, de 6 anos, ganhou uma bola. Vou jogar no campo com meus amigos nas férias, disse.

A Gabriela, de 5 anos, que pediu um patinete mas ganhou uma boneca, não ficou chateada. Muito pelo contrário. Com uma lição de humanidade, agradeceu e ficou feliz com o novo brinquedo. Não importa o que ele me deu, eu fiquei muito feliz e agora vou brincar com a minha boneca.

A pequena Gabriela, de 6 anos, feliz com o seu presente Crédito: José Carlos Schaeffer

A diretora do CMEI Agnes Neves, Luciana Silva, falou sobre a iniciativa de incluir as crianças no projeto e da felicidade em ver a ação dar resultado.

O Natal é uma data muito especial para as crianças. Tive a ideia de buscar as informações, e através de uma professora conseguimos entrar em contato com a Secretaria de Educação. Felizmente a escola foi contemplada. Fiquei muito feliz no dia de hoje vendo a ação se realizar, disse.

Todas as 264 cartinhas escritas pelos alunos do CMEI Agnes Neves tiveram seus pedidos atendidos na campanha Papai Noel dos Correios. O mesmo aconteceu em todo o Estado. Segundo os Correios, todas as 12 mil cartas recebidas tiveram seus pedidos atendidos, graças à mobilização dos padrinhos voluntários.