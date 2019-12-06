Espetáculo de Natal no Convento da Penha deve atrair 1,5 mil pessoas

Natal da Paz e do Bem - Convento da Penha Crédito: Zanete Dadalto

Neste fim de 2019, apresentações de balé, corais e projeções de videoarte farão parte da segunda edição do "Natal da Paz e do Bem", que será realizado no dia 13 de dezembro, às 20 horas, no campinho do Convento da Penha , em Vila Velha. O nascimento do Menino Jesus é a inspiração do espetáculo.

O objetivo do evento é resgatar a espiritualidade de São Francisco de Assis, que foi o responsável por trazer, pela primeira vez, o presépio para a celebração do Natal cristão. Além disso, as apresentações pretendem valorizar os artistas, a cultura e a história capixabas.

Natal da Paz e do Bem - Convento da Penha Crédito: Zanete Dadalto

A combinação de dança, música, teatro, produção audiovisual e exposição de esculturas sacras promete levar cerca de 1.500 pessoas para o campinho do Convento.

A atração principal da noite é a Orquestra Camerata Sesi, sob a regência do maestro Leonardo Davi. A Camerata preparou um programa especial, combinando canções natalinas de compositores nacionais e internacionais.

Também será realizado um espetáculo de videoarte (videomapping) na parede externa do santuário mariano. A técnica lançará imagens em uma estrutura tridimensional, que confere uma experiência mágica diferente da vivenciada em exibições convencionais de imagens.

Frei Paulo Roberto Pereira, Guardião do Convento, lembra que a ocasião é a oportunidade de reavivar dentro de si mesmo o desejo da fraternidade, da solidariedade e, sobretudo do amor. O verdadeiro amor que nasce em Belém, mas irradia em todo o mundo.

Natal da Paz e do Bem - Convento da Penha Crédito: Zanete Dadalto

SERVIÇO