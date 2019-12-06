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Natal da Paz e do Bem

Espetáculo de Natal no Convento da Penha deve atrair 1,5 mil pessoas

A noite comemorativa do Convento da Penha vai contar com apresentações de artistas capixabas de diferentes áreas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 15:42

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 15:42

Natal da Paz e do Bem - Convento da Penha Crédito: Zanete Dadalto
Neste fim de 2019, apresentações de balé, corais e projeções de videoarte farão parte da segunda edição do "Natal da Paz e do Bem", que será realizado no dia 13 de dezembro, às 20 horas, no campinho do Convento da Penha, em Vila Velha. O nascimento do Menino Jesus é a inspiração do espetáculo.
O objetivo do evento é  resgatar a espiritualidade de São Francisco de Assis, que foi o responsável por trazer, pela primeira vez, o presépio para a celebração do Natal cristão. Além disso, as apresentações pretendem valorizar os artistas, a cultura e a história capixabas.
Natal da Paz e do Bem - Convento da Penha Crédito: Zanete Dadalto
A combinação de dança, música, teatro, produção audiovisual e exposição de esculturas sacras promete levar cerca de 1.500 pessoas para o campinho do Convento.
A atração principal da noite é a Orquestra Camerata Sesi, sob a regência do maestro Leonardo Davi. A Camerata preparou um programa especial, combinando canções natalinas de compositores nacionais e internacionais.
Também será realizado um espetáculo de videoarte (videomapping) na parede externa do santuário mariano. A técnica lançará imagens em uma estrutura tridimensional, que confere uma experiência mágica diferente da vivenciada em exibições convencionais de imagens.
Frei Paulo Roberto Pereira, Guardião do Convento, lembra que a ocasião é a oportunidade de reavivar dentro de si mesmo o desejo da fraternidade, da solidariedade e, sobretudo do amor. O verdadeiro amor que nasce em Belém, mas irradia em todo o mundo.
Natal da Paz e do Bem - Convento da Penha Crédito: Zanete Dadalto

SERVIÇO

  • Dia 13 de Dezembro de 2019 - Sexta-feira
  • 19h  Abertura do portão do portão e subida para o campinho
  • 20h  Apresentação do Presépio do Campinho
  • 20h30  Orquestra Camerata Sesi e espetáculo de projeções de videomapping na fachada do Convento da Penha
  • Ingressos: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia-entrada)
  • Vendas: Lanchonete do Convento ou no site do Sesi
  • Informações: (27) 9 9695-7093 (Ligações e Whatsapp)

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