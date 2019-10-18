Trânsito da Avenida Vitória vai funcionar com uma faixa a menos

Em entrevista a A Gazeta, o secretário executivo da Prefeitura de Vitória, Weverton Moraes, informou que a obra na avenida deve começar nos próximos dias e terá a duração de 12 meses. “Tivemos uns ajustes técnicos na ordem de serviço, mas a previsão é de que nos próximos dias a obra comece”, disse, sem indicar a data exata.