Veja como deve ficar a "nova" Av. Vitória com ciclovia no canteiro

As obras, que vão durar de dez a 12 meses, também incluem a troca do asfalto por concreto em uma faixa em cada sentida da pista

Publicado em 24 de agosto de 2019 às 22:42

Troca de asfalto por concreto na avenida Vitória fica para setembro Crédito: Caíque Verli

A avenida Vitória vai ganhar uma nova cara. A Prefeitura de Vitória divulgou uma projeção de como vai ficar a pista, que vai ter uma ciclovia no canteiro central, com guarda-corpo, nova sinalização e urbanismo. As obras, que vão durar de dez a 12 meses, também incluem a troca do asfalto por concreto em uma faixa em cada sentida da pista. Essa faixa será a do canto, mais usada por ônibus e outros veículos mais pesados.

A projeção divulgada é do trecho onde fica o Conselho Regional de Contabilidade, no bairro Bento Ferreira, mas as intervenções vão atingir toda a pista, do cruzamento com a avenida Leitão da Silva ao Colégio Estadual de Vitória, já chegando próximo à Curva do Saldanha.

Veja a imagem divulgada pela Prefeitura:

Prefeitura da capital divulga projeção de como vai ficar a avenida Vitória. Essa imagem representa o trecho próximo ao Conselho Regional de Contabilidade, no sentido Norte Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vitória

O investimento na obra, que deve começar em setembro, será de R$ 18 milhões, recursos provenientes do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

A camada de concreto, de acordo com o secretário executivo da Central de Serviços de Vitória, Weverton Moraes, vai aumentar a durabilidade da pista.

"No que tange à pista de rolamento de concreto, o ganho é maior porque a vida útil do concreto chega a ser três vezes maior. Tem uma baixa manutenção também e aguenta mais os veículos pesados" argumenta.

Durante as obras na avenida Vitória, a equipe de trabalho vai manter liberadas duas faixas de rolamento, além de apontar rotas alternativas para amenizar os problemas no trânsito.

A Prefeitura de Vitória planeja essa troca de asfalto por concreto em outras avenidas da Capital que já apresentaram problemas de buracos e desnível no asfalto, conforme reportagens do Gazeta Online, como a Reta da Penha, na Avenida Beira-Mar e na Avenida Cesar Hilal. No entanto, para essas avenidas, ainda não há previsão de início das intervenções.

Troca de asfalto por concreto na Avenida Vitória vai durar até um ano

