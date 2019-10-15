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BR 101: obras e engavetamento congestionam trânsito em Ibiraçu

O quilômetro 224,5 esteve bloqueado por cerca de uma hora. Por volta das 12h10, o fluxo de veículos começou a fluir em sistema pare e siga

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 16:28

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

15 out 2019 às 16:28
Motoristas que trafegaram pela BR  101, em Ibiraçu, no Nordeste do Espírito Santo, enfrentaram uma longa espera para chegar até o município de Fundão. O quilômetro 224,5 está em obras e no mesmo trecho houve um acidente envolvendo quatro veículos por volta das 11h20 desta terça-feira (15).
Uma pessoa ficou ferida no engavetamento e foi socorrida para o Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
De acordo com a Eco101, devido a colisão, o trecho esteve bloqueado por cerca de uma hora. Por volta das 12h10, o trânsito começou a fluir em sistema pare e siga e às 12h30 as pistas foram totalmente liberadas. 
> Motociclista bate em ônibus, cai na pista e é atropelado por carreta no ES
Estrada Crédito: Divulgação

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