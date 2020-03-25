Sinal de internet cai e irrita capixabas durante a quarentena

O sinal de internet caiu no início da tarde desta quarta-feira (25), em inúmeros bairros da Grande Vitória justamente em meio à quarentena, quando milhares de capixabas dependem da conexão para trabalhar de casa ou querem utilizar o serviço para se entreter com músicas e plataformas de stream.
De acordo com o site Downdetector, que monitora o funcionamento de diversos serviços, foram mais de 3 mil notificações relacionadas só à Claro/NET, por volta das 13h30. A concentração dos problemas estava na Região Sudeste e Sul do país. Além das cidades de Salvador (BA), no Nordeste; e Goiânia (GO), no Centro Oeste.
Além das duas empresas, que fazem parte do mesmo grupo, a Vivo também registrou um pico de reclamações, embora bem menor, durante esta tarde. Procurada, a operadora informou que "não foi identificada falha massiva na Grande Vitória" e que "tem reforçado a capacidade de transmissão de dados nas redes móvel e fixa para este momento (de quarentena)".
Por meio de nota, a Claro/NET esclareceu que "alguns clientes podem ter sentido instabilidade em função de um ajuste em um provedor", mas que "todos os serviços já estão funcionando normalmente". A operadora também garantiu que conta com uma "rede moderna, preparada para atender a demanda".