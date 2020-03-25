Sinal de internet cai e irrita capixabas durante a quarentena

Além das duas empresas, que fazem parte do mesmo grupo, a Vivo também registrou um pico de reclamações, embora bem menor, durante esta tarde. Procurada, a operadora informou que "não foi identificada falha massiva na Grande Vitória" e que "tem reforçado a capacidade de transmissão de dados nas redes móvel e fixa para este momento (de quarentena)".