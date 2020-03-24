Coronavírus: instrutora de dança do ES dá aula online para crianças

Instrutora de dança não para mesmo com isolamento imposto por coronavírus Crédito: Arquivo pessoal

Diante das diversas restrições trazidas por ocasião da pandemia do coronavírus, adaptações têm sido necessárias para que a rotina possa ser mantida, sem ter, no entanto, que lidar com aquela sensação de enclausuramento. Foi pensando nisso que a instrutora de dança Luciana Amaral, de 34 anos, que tem turmas em Vitória e Vila Velha, resolveu manter as aulas especiais para crianças de 9 a 13 anos, chamadas de FitDance Teen, com auxílio de um aplicativo para celular.

Luciana, que também é professora de inglês, contou que a modalidade de dança para crianças é muito semelhante a dos adultos, apesar disso, por incrível que pareça, pode ser ainda mais desafiadora. O FitDance convencional é para maiores de 14 anos, mas algumas músicas são iguais. Muda um pouco a coreografia, até pelo cuidado com a exposição do corpo. Mas são bem desafiadoras, às vezes até mais que para os adultos, crianças adoram desafios. Procuro também trazer músicas que elas gostam, iniciou.

A aula presencial, antes da pandemia Crédito: Arquivo pessoal

Neste momento, o objetivo é tentar manter o prazer pela dança e a diversão, mesmo dentro de casa. É ruim ficar só dentro de casa, sem fazer nada, sem ver os amigos. Com a opção de dançar pelo Google Hangouts eles interagem. Pelo menos uma hora do dia eles saem do sufoco da quarentena. Para mim tem sido libertador, sou apaixonada por crianças e dança. Ficar em casa sem ver os alunos era muito ruim, descreveu.

Comecei a pensar em uma solução e resolvi fazer isso. As mães felizmente abraçaram. Ficar sem fazer nada eu não aguento, mesmo tendo minhas atividades domésticas. É muito bom vê-los e saber que está tudo bem. Até meu filho de 11 anos, Arthur, se junta e faz comigo também.

A NOVIDADE

A atividade tem sido feita às 18h, por meio do aplicativo Hangouts. Por meio dele, a instrutora marca uma reunião e os alunos entram no aplicativo. Eu que os ensinei a usar. Eles então colocam o celular na frente deles e dançam comigo. A maioria das coreografias elas já sabem, mas quando passo coisa nova eles prestam atenção também, contou.

No começo eles ficaram quebrando a cabeça um pouco, até porque algumas mães não sabiam usar o aplicativo. Fui ajudando e agora todo mundo consegue entrar. Ontem tive que abrir uma nova transmissão, porque tinha muita gente na primeira, precisei usar dois celulares ao mesmo tempo. Já vi mãe dançando junto, movimenta a família.

A MODALIDADE

Aulas de dança online Crédito: Arquivo pessoal