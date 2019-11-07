Sem dinheiro de passagem, porteiro perde entrevista de emprego no ES

Jaci há meses busca um novo emprego como porteiro, caseiro ou ajudante de cozinha. Ele tem experiência nas três profissões Crédito: Arquivo pessoal

Nas últimas semanas, a história do porteiro Jaci Divino Gomes, de 55 anos, comoveu muita gente nas redes sociais na Grande Vitória e fez com que pessoas até de fora do país o procurassem para ajudá-lo. Convivendo com o desemprego por muitos meses nos últimos dois anos, ele resolveu fazer uma placa contando brevemente a própria história e também tentava se recolocar no mercado de trabalho como porteiro e caseiro.

Diariamente Jaci deixa o bairo Flexal, em Cariacica, com destino à Praia da Costa, em Vila Velha, onde se posiciona em frente à entrada de um supermercado. De tanto insistir, ele viu uma mobilização se criar em torno dele e apareceram as primeiras oportunidades, mas a falta de dinheiro até para pagar uma passagem o impediu de conseguir o emprego.

"Um restaurante de Vila velha me procurou, e eu tinha uma entrevista marcada com eles para a última segunda-feira (05). Mas eu não tinha dinheiro para pagar a passagem e não consegui chegar a tempo. Infelizmente acabei não indo e perdi essa oportunidade. Algumas vezes consigo carona ou alguma doação, mas nesse dia eu não tinha nada. Não sou aposentado e moro sozinho, mas não desisto. Sigo indo todos os dias para o mesmo local em busca por uma oportunidade" Jaci Divino Gomes - Desempregado

O último emprego de Jaci foi em um supermercado na Reta da Penha, em Vitória, mas a experiência não chegou a durar um mês. "Havia conseguido uma vaga de recolhedor de carrinhos, mas houve um corte de pessoal e me incluíram. Fiquei pouco mais de vinte dias", detalhou o porteiro, que anteriormente ao emprego, trabalhava em um condomínio na Serra. Ele também já foi porteiro na Praia do Canto, em Vitória.

AJUDA PELA INTERNET

A situação de Jaci ao menos ganhará um respiro nos próximos dias. O caso dele mobilizou muitas pessoas e, por meio de uma vaquinha virtual, foi arrecadada uma quantia significativa, que o ajudará a se manter por um período. Quase 700 pessoas fizeram doações.

"Fizeram essa campanha para me ajudar e recebi ligações de pessoas que moram em Portugal, Espanha e até nos Estados Unidos. O pessoal que ficou à frente me disse que até o final do mês eu devo receber essa ajuda. Vai me ajudar muito, pois é difícil sobreviver com quase nada", disse.