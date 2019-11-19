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Dívida trabalhista

Secretaria da Saúde paga salários em atraso dos servidores do Himaba

Quitação será possível após Justiça liberar recursos bloqueados da antiga OS que administrava o hospital Infantil de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 19:48

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 19:48

Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
A partir desta quarta-feira (20), os funcionários celetistas que atuavam no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) vão receber o pagamento das verbas indenizatórias e dos salários do mês de outubro.
Secretaria da Saúde paga salários em atraso dos servidores do Himaba
É o que garante a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que informou, na tarde desta terça-feira (19), ter sido depositado o valor de R$ 8.731.107,23 na conta do Fundo Estadual de Saúde. A quantia é referente ao bloqueio da conta da Organização Social (OS) Instituto de Gestão e Humanização (IGH), que administrava o Infantil de Vila Velha, e que não quitou as dívidas trabalhistas dos funcionários.

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De acordo com a Sesa, todos os servidores da OS vão receber os salários em atraso até a próxima sexta-feira (22). "Todos os vencimentos serão quitados e os direitos dos funcionários garantidos", assinalou, em nota.
A secretaria informou ainda que depositou, nos dias 7 e 8 de novembro, os valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do mês de outubro e à multa rescisória do FGTS. O respectivo pagamento foi realizado utilizando o saldo remanescente do contrato com o IGH.
A polêmica teve início com a saída do IGH do hospital. Além dos servidores, médicos da unidade também reclamam que estão com salários em atraso há pelo menos três meses. A Sesa recorreu à Justiça pedindo o bloqueio dos recursos do IGH para garantir o pagamento dos servidores. A decisão da Justiça ocorreu na última quarta-feira (13).

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