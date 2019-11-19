Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

A partir desta quarta-feira (20), os funcionários celetistas que atuavam no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) vão receber o pagamento das verbas indenizatórias e dos salários do mês de outubro.

Your browser does not support the audio element. Secretaria da Saúde paga salários em atraso dos servidores do Himaba

É o que garante a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que informou, na tarde desta terça-feira (19), ter sido depositado o valor de R$ 8.731.107,23 na conta do Fundo Estadual de Saúde. A quantia é referente ao bloqueio da conta da Organização Social (OS) Instituto de Gestão e Humanização (IGH), que administrava o Infantil de Vila Velha, e que não quitou as dívidas trabalhistas dos funcionários.

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De acordo com a Sesa, todos os servidores da OS vão receber os salários em atraso até a próxima sexta-feira (22). "Todos os vencimentos serão quitados e os direitos dos funcionários garantidos", assinalou, em nota.

A secretaria informou ainda que depositou, nos dias 7 e 8 de novembro, os valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do mês de outubro e à multa rescisória do FGTS. O respectivo pagamento foi realizado utilizando o saldo remanescente do contrato com o IGH.