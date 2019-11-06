Sem acordo para pagar salários atrasados de médicos do Himaba

Fila de paciente no Himaba, em Vila Velha Crédito: Arquivo

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o IGH possui cerca de R$ 5 milhões em faturas em aberto de serviços médicos prestados por pessoas jurídicas no Himaba referentes apenas aos meses de agosto e setembro, sem contar o último mês de outubro.

A reportagem de A Gazeta conversou com uma médica  que preferiu não ser identificada  que relatou os problemas enfrentados pelos profissionais que atuam no local. Segundo ela, os salários de agosto, setembro, outubro e dos primeiros dias de novembro não foram pagos, e nenhuma informação sobre os pagamentos foi passada pela antiga administração ou pela Sesa .

"Está todo mundo muito perdido porque ninguém diz nada, ninguém fala ao certo o que está acontecendo. Ninguém faz uma reunião para dizer o que está acontecendo" X. - Médica que trabalha há três anos no Himaba e não quis ser identificada

Sobre a nova organização social que assumiu o Himaba nesta quarta-feira (6), a médica afirmou que os profissionais vão assinar um novo contrato porque precisam trabalhar, mas também tem receio de que haja um novo atraso. Estamos assinando os contratos para continuar trabalhando. Se vamos receber, só Jesus sabe. Como a IGH fez isso com a gente, qualquer um que entrar pode fazer a mesma coisa", disse, aflita.

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que os profissionais médicos possuem contrato na forma de pessoas jurídicas com a IGH. Ele explicou que eles precisam negociar diretamente com a organização.

Os profissionais médicos que atuam na unidade prestam serviços mediante a figura da terceirização, de pessoas jurídicas, de empresas de serviços médicos. Existe uma inadimplência com essas empresas e com essas pessoas jurídicas desde o mês de agosto, onde foi estabelecido entre eles e o IGH uma negociação. E todos eles, dentro desse marco de relação, vão poder cobrar, disse o secretário.

Mesmo assim, Nésio informou que está aguardando um parecer da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) e da Procuradoria Geral do Estado (PGE) para saber se é possível que o Executivo pague despesas de pessoas jurídicas com valores a receber da OS. Além disso, ele garantiu que a nova organização possui contrato equilibrado e que os profissionais terão o pagamento em dia.

Aguardamos essa definição por parte da Procuradoria e da Secont. No entanto, temos alertado as empresas e a todos os prestadores de que eles já precisam tomar as providências de negociação com a IGH. Também explicamos que a nova organização social poderá assinar contratos com eles, e que não possui nenhum tipo de desequilíbrio por parte da Gnosis com o contrato. Essas pessoas jurídicas poderão ter seus pagamentos em dia a partir do dia de assinatura do contrato com a nova OS, afirmou o secretário.

Sobre este caso, a Secretaria de Estado da Saúde informou que caso haja permissão da PGE para o pagamento, o valor será cobrado posteriormente da IGH por via administrativa ou judicial.

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