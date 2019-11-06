Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Sem acordo para pagar salários atrasados de médicos do Himaba
Três meses sem receber

Sem acordo para pagar salários atrasados de médicos do Himaba

Profissionais do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernadinho Alves, o Infantil de Vila Velha, estão sem receber desde agosto. O IGH  organização social com a qual tinham vinculo  teve o contrato rescindido pelo governo do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 19:01

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 19:01

Fila de paciente no Himaba, em Vila Velha Crédito: Arquivo
Médicos que trabalham no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernadinho Alves (Himaba), em Vila Velha, estão com três meses de salário atrasado. Em meio a mudanças na gestão da unidade, que passou a ser administrada por uma nova organização social após a antiga ter o contrato rescindido pelo governo do Estado, os profissionais estão sem informação e dizem não saber se vão receber os vencimentos pendentes.
Os médicos possuem contratos de pessoa jurídica para prestação de serviço com o Instituto Gestão e Humanização (IGH), que administrava o Himaba. O vínculo da organização social foi encerrado após o governo do Estado identificar uma série de irregulares em contratos que passaram por auditoria neste ano. Com a mudança, os profissionais afirmam não ter informações sobre os salários atrasados.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o IGH possui cerca de R$ 5 milhões em faturas em aberto de serviços médicos prestados por pessoas jurídicas no Himaba referentes apenas aos meses de agosto e setembro, sem contar o último mês de outubro.
A reportagem de A Gazeta conversou com uma médica  que preferiu não ser identificada  que relatou os problemas enfrentados pelos profissionais que atuam no local. Segundo ela, os salários de agosto, setembro, outubro e dos primeiros dias de novembro não foram pagos, e nenhuma informação sobre os pagamentos foi passada pela antiga administração ou pela Sesa .
"Está todo mundo muito perdido porque ninguém diz nada, ninguém fala ao certo o que está acontecendo. Ninguém faz uma reunião para dizer o que está acontecendo"
X. - Médica que trabalha há três anos no Himaba e não quis ser identificada
Sobre a nova organização social que assumiu o Himaba nesta quarta-feira (6), a médica afirmou que os profissionais vão assinar um novo contrato porque precisam trabalhar, mas também tem receio de que haja um novo atraso. Estamos assinando os contratos para continuar trabalhando. Se vamos receber, só Jesus sabe. Como a IGH fez isso com a gente, qualquer um que entrar pode fazer a mesma coisa", disse, aflita.
Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que os profissionais médicos possuem contrato na forma de pessoas jurídicas com a IGH. Ele explicou que eles precisam negociar diretamente com a organização.

Veja Também

Após rescisão de contrato, nova organização assume o Infantil de Vila Velha

Veja 15 irregularidades na gestão do Himaba apontadas pelo MP

Organização que vai assumir Himaba é alvo de investigação no Rio

Os profissionais médicos que atuam na unidade prestam serviços mediante a figura da terceirização, de pessoas jurídicas, de empresas de serviços médicos. Existe uma inadimplência com essas empresas e com essas pessoas jurídicas desde o mês de agosto, onde foi estabelecido entre eles e o IGH uma negociação. E todos eles, dentro desse marco de relação, vão poder cobrar, disse o secretário.
Mesmo assim, Nésio informou que está aguardando um parecer da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) e da Procuradoria Geral do Estado (PGE)  para saber se é possível que o Executivo pague despesas de pessoas jurídicas com valores a receber da OS. Além disso, ele garantiu que a nova organização possui contrato equilibrado e que os profissionais terão o pagamento em dia.
Aguardamos essa definição por parte da Procuradoria e da Secont. No entanto, temos alertado as empresas e a todos os prestadores de que eles já precisam tomar as providências de negociação com a IGH. Também explicamos que a nova organização social poderá assinar contratos com eles, e que não possui nenhum tipo de desequilíbrio por parte da Gnosis com o contrato. Essas pessoas jurídicas poderão ter seus pagamentos em dia a partir do dia de assinatura do contrato com a nova OS, afirmou o secretário.
Sobre este caso, a Secretaria de Estado da Saúde informou que caso haja permissão da PGE para o pagamento, o valor será cobrado posteriormente da IGH por via administrativa ou judicial.
Nesta quarta-feira, o governo anunciou que os funcionários celetistas do Himaba, contratados no regime CLT, vão receber o salário atrasado de outubro e as verbas rescisórias de contrato após um bloqueio judicial de bens do IGH. Perguntada sobre o movimento para pagamento dos celetistas e não dos médicos, a Sesa informou que o Estado tem responsabilidade subsidiária apenas quanto à quitação de débitos trabalhistas.

O OUTRO LADO

O IGH foi procurado pela reportagem de A Gazeta para falar sobre os atrasos no salário dos profissionais médicos que atuam no Himaba e sobre as providências a serem tomadas. No entanto, as ligações não foram atendidas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados