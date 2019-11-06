Bloqueio judicial para pagar salário atrasado de funcionários do Himaba

Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

O valor bloqueado será somado ao saldo do contrato de gestão , totalizando R$ 8,7 milhões. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, é a quantia necessária para quitar o salário atrasado do mês de outubro e as verbas rescisórias. Esses funcionários estão rescindindo o contrato com o IGH e assinando um outro com o Instituto Gnosis, organização social que assumiu o Himaba nesta quarta-feira (6) em caráter emergencial

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, o secretário explicou que o IGH recebeu o repasse do valor de contrato do governo do Estado, mas não realizou o pagamento dos vencimentos. Por isso, o executivo entrou com uma ação na Justiça para quitar o salário atrasado dos servidores.

Segundo Nésio, a decisão saiu nesta terça-feira (5). Agora, o governo vai aguardar o depósito judicial para realizar o pagamento dos servidores.

Nós repassamos o valor do contrato no mês de outubro para o IGH e este teria a obrigação de pagar os salários do respectivo mês aos seus trabalhadores. No entanto, o Estado identificou no dia 1º de novembro que, tanto na conta bancária do IGH relacionada ao contrato não havia saldo, quanto os próprios trabalhadores apontaram que não haviam recebido o salário de outubro. Isso acendeu um sinal vermelho, já que o montante de recursos necessários para a desmobilização passaria a ser majorados por conta da inadimplência do IGH com seus empregados, explicou.

NOVA GESTÃO

O Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernadinho Alves (Himaba), em Vila Velha, está sob nova gestão. A organização social (OS) Instituto Gnosis assumiu a administração da unidade de forma temporária após a rescisão do contrato com a antiga gestora, o Instituto de Gestão e Humanização (IGH), após uma série de irregularidades identificadas pelo Estado.

Sobre esses funcionários celetistas vinculados à antiga gestora do Hospital, o secretário afirmou que eles já estão em processo de assinar a rescisão do contrato para se tornarem aptos a formalizar vínculo com a nova administração.