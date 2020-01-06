Saiba como evitar acidentes em escadas rolantes

Parou!

Crianças de até seis anos não podem subir ao lado dos pais ou responsáveis. O correto é sempre à frente. Ao lado aumenta o risco de ter os pés presos na lateral, assim como é fácil colocá-los na barra.

Criança nunca deve estar sozinha em uma escada rolante.

Evite que crianças apoiem as mãos na barra lateral, pois a mesma pode levá-las a quedas superiores a cinco metros de altura.

Mulheres com vestidos longos devem evitar escadas rolantes, pois eles podem agarrar e consequentemente provocar quedas e acidentes. Nesses casos, o elevador é uma opção mais segura.

Idosos, pessoas com sobrepeso e com dificuldades em manter-se em equilíbrio devem evitar o equipamento, pois correm risco maior de queda. Elevador ou escada são mais indicados.

Sempre que possível, utilize calçados fechados quando for fazer uso de escadas rolantes. Sandálias de borracha e chinelos, por exemplo, podem agarrar nas laterais e na carenagem da estrutura, causando ferimentos nos pés.

Nunca suba ou permita que alguém fique na escada rolante sentado em um degrau.

Não suba na escada rolante com um carrinho de bebê, pois o mesmo pode virar e a criança acabar caindo e se ferindo. Elevador é a melhor opção nesse caso.

Jamais suba em uma escada rolante correndo ou saltando degraus.

Não suba ou desça no sentido contrário ao da escada rolante. As chances de quedas são potencializadas.