Saiba como evitar acidentes em escadas rolantes

A combinação criança, férias e escada rolante pode resultar em acidentes como o ocorrido neste último sábado (04), quando um garoto acabou com um dos pés preso no equipamento e se feriu, sendo necessário isolar a área do Shopping Vila Velha para que o resgate fosse realizado.
Esse meio de transporte já faz parte do cotidiano de muitas pessoas, mas há riscos e medidas de segurança devem ser adotadas e respeitadas. As possibilidades de acidentes não se restringem aos pequenos. Adultos, especialmente mulheres com vestidos longos, por exemplo, podem se ferir no momento de subir ou descer pela escada rolante, como observado pelo tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Wagner Barbosa.
"Mulheres com vestidos longos podem ter a roupa agarrada na carenagem dos degraus e consequentemente acabam caindo. Vestidos do tipo "tomara que caia" podem, inclusive, deixar a mulher com seios à mostra. Nessas situações, o mais indicado é utilizar um elevador. No caso das crianças, a escada rolante mexe com o imaginário delas, pois parece ser um brinquedo de um parque de diversão, portanto é preciso sempre ter um adulto responsável por perto", salienta.
Para evitar acidentes, o militar deu dicas valiosas para que o tradicional passeio no shopping de domingo não vire uma dor de cabeça.
Parou!
Crianças de até seis anos não podem subir ao lado dos pais ou responsáveis. O correto é sempre à frente. Ao lado aumenta o risco de ter os pés presos na lateral, assim como é fácil colocá-los na barra.
Criança nunca deve estar sozinha em uma escada rolante.
Evite que crianças apoiem as mãos na barra lateral, pois a mesma pode levá-las a quedas superiores a cinco metros de altura.
Mulheres com vestidos longos devem evitar escadas rolantes, pois eles podem agarrar e consequentemente provocar quedas e acidentes. Nesses casos, o elevador é uma opção mais segura.
Idosos, pessoas com sobrepeso e com dificuldades em manter-se em equilíbrio devem evitar o equipamento, pois correm risco maior de queda. Elevador ou escada são mais indicados.
Sempre que possível, utilize calçados fechados quando for fazer uso de escadas rolantes. Sandálias de borracha e chinelos, por exemplo, podem agarrar nas laterais e na carenagem da estrutura, causando ferimentos nos pés.
Nunca suba ou permita que alguém fique na escada rolante sentado em um degrau.
Não suba na escada rolante com um carrinho de bebê, pois o mesmo pode virar e a criança acabar caindo e se ferindo. Elevador é a melhor opção nesse caso.
Jamais suba em uma escada rolante correndo ou saltando degraus.
Não suba ou desça no sentido contrário ao da escada rolante. As chances de quedas são potencializadas.
Em caso de alguma alteração no equipamento, deve-se apertar imediatamente o botão vermelho que fica na base da escada.