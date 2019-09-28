Pessoa cai de escada rolante em shopping na Serra

Acidente em shopping da Serra Crédito: Internauta/A Gazeta

shopping na Serra por volta das 17h deste sábado (28). De acordo com informações preliminares, a vítima é um rapaz. Uma testemunha, que preferiu não se identificar, afirma que há muito tumulto no local e que o Uma pessoa caiu da escada rolante de umpor volta das 17h deste sábado (28). De acordo com informações preliminares, aé um rapaz. Uma testemunha, que preferiu não se identificar, afirma que há muito tumulto no local e que o Corpo de Bombeiros do estabelecimento é quem realiza as primeiras ações emergenciais.

Em imagens registradas por pessoas que estão no shopping mostram que, para o atendimento, o local foi isolado com cortinas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

À reportagem, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) esclarece que a vítima foi atendida pelo Samu.