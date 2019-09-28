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Acidente

Pessoa cai de escada rolante em shopping na Serra

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima
Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

28 set 2019 às 14:20

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 14:20

Acidente em shopping da Serra Crédito: Internauta/A Gazeta
Uma pessoa caiu da escada rolante de um shopping na Serra por volta das 17h deste sábado (28). De acordo com informações preliminares, a vítima é um rapaz. Uma testemunha, que preferiu não se identificar, afirma que há muito tumulto no local e que o Corpo de Bombeiros do estabelecimento é quem realiza as primeiras ações emergenciais.
Em imagens registradas por pessoas que estão no shopping mostram que, para o atendimento, o local foi isolado com cortinas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima. 
À reportagem, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) esclarece que a vítima foi atendida pelo Samu. 
Procurada, a assessoria de imprensa do Shopping Mestre Álvaro confirmou o acidente e disse que "atuou junto às forças públicas para que o melhor atendimento seja prestado a todos os envolvidos". 

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