Passageiro se revolta e discute com rodoviários em protesto na Lindenberg

Sindicalistas param ônibus na Avenida Carlos Lindenberg Crédito: Caíque Verli

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"Estou muito indignado. A categoria tem o direito de reivindicar, mas não podem punir a população. Que avisassem antecipadamente e não saíssem da garagem. Deixar a população na chuva não dá, há pessoas com consulta médica marcada. No ônibus em que eu estava, havia uma idosa que perdeu a consulta. Eles colocam a população em risco. Isso não é forma de protestar", desabafou.

Um sindicalista chegou a ameaçar partir para cima do comerciante, mas foi contido pelos colegas rodoviários. Além de fechar a entrada das garagens das viações Metropolitana e Tabuazeiro , sindicalistas decidiram também parar todos os ônibus que circulam na avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, no sentido Centro do município.

O protesto é contra um atraso no pagamento de salário e plano de saúde, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Espírito (Sindirodoviários). Os sindicalistas não estão deixando os ônibus passarem nesse sentido da avenida. A manifestação acontece na altura do bairro Nossa Senhora da Penha.