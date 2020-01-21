Paralisação na Grande Vitória retira 140 ônibus das ruas, diz Sindirodoviários

Motoristas e cobradores de duas empresas de ônibus cruzam os braços nesta terça-feira Crédito: Divulgação/ Sindirodoviários

O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) informou que 140 ônibus das viações Tabuazeiro e Metropolitana estão parados na garagem na manhã desta terça-feira (21).

Sindicalistas bloqueiam as entradas das empresas desde 3h30 da madrugada. Os trabalhadores das duas empresas cruzaram os braços em protesto por atraso no pagamento do salário e do plano de saúde.

O presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales, não soube detalhar quais linhas deixaram de circular, mas explicou que a viação Tabuazeiro opera pelo sistema municipal de Vitória. Já a Metropolitana faz parte do Consórcio Atlântico Sul do Transcol.

Segundo membros do sindicato, em Vitória, as regiões dos bairros Goiabeiras, Maria Ortiz e Tabuazeiro são as mais afetadas. Ainda de acordo com os rodoviários, a Metropolitana opera principalmente as linhas troncais do Transcol, que interligam os terminais. Uma linha afetada é a 672, que faz o trajeto do Terminal de Vila Velha a Setiba, em Guarapari.

Por volta das 7h desta terça-feira, os sindicalistas começaram a parar todos os ônibus que circulam pela Avenida Carlos Lindenberg, no sentido Centro de Vila Velha. A reportagem de A Gazeta recebeu informações de passageiros com dificuldade para pegar ônibus da linha 514 (Terminal Ibes  Terminal Vila Velha).