Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Paralisação na Grande Vitória retira 140 ônibus das ruas, diz Sindirodoviários
Bloqueio nas garagens

Paralisação na Grande Vitória retira 140 ônibus das ruas, diz Sindirodoviários

Sindicalistas bloqueiam as entradas de duas empresas desde 3h30 da madrugada desta terça-feira (21). Trabalhadores de duas empresas cruzaram os braços em protesto por atraso no pagamento de salário e do plano de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 08:27

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 08:27

Motoristas e cobradores de duas empresas de ônibus cruzam os braços nesta terça-feira Crédito: Divulgação/ Sindirodoviários
O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) informou que 140 ônibus das viações Tabuazeiro e Metropolitana estão parados na garagem na manhã desta terça-feira (21).
Sindicalistas bloqueiam as entradas das empresas desde 3h30 da madrugada. Os trabalhadores das duas empresas cruzaram os braços em protesto por atraso no pagamento do salário e do plano de saúde.
O presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales, não soube detalhar quais linhas deixaram de circular, mas explicou que a viação Tabuazeiro opera pelo sistema municipal de Vitória. Já a Metropolitana faz parte do Consórcio Atlântico Sul do Transcol.
Segundo membros do sindicato, em Vitória, as regiões dos bairros Goiabeiras, Maria Ortiz e Tabuazeiro são as mais afetadas. Ainda de acordo com os rodoviários, a Metropolitana opera principalmente as linhas troncais do Transcol, que interligam os terminais. Uma linha afetada é a 672, que faz o trajeto do Terminal de Vila Velha a Setiba, em Guarapari.
Por volta das 7h desta terça-feira, os sindicalistas começaram a parar todos os ônibus que circulam pela Avenida Carlos Lindenberg, no sentido Centro de Vila Velha. A reportagem de A Gazeta recebeu informações de passageiros com dificuldade para pegar ônibus da linha 514 (Terminal Ibes  Terminal Vila Velha).
O sindicato alega que as empresas atrasaram o pagamento no início do mês e ainda não pagaram a quinzena, que segundo o Sindirodoviários deveria ter caído até segunda-feira (20). Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) chamou de "ação intransigente do Sindirodoviários" a paralisação parcial. O GVbus afirmou que o movimento é "ilegal e baseado em um problema pontual" e que o Sindirodoviários" agiu de forma repentina e sem propósito, pegando a todos de surpresa, especialmente a população.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Europa pode ter combustível de aviação só para as próximas semanas, e companhias começam a cancelar voos
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados