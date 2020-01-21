Paralisação na Grande Vitória retira 140 ônibus das ruas, diz Sindirodoviários

O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) informou que 140 ônibus das viações Tabuazeiro e Metropolitana estão parados na garagem na manhã desta terça-feira (21).
Sindicalistas bloqueiam as entradas das empresas desde 3h30 da madrugada. Os trabalhadores das duas empresas cruzaram os braços em protesto por atraso no pagamento do salário e do plano de saúde.
O presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales, não soube detalhar quais linhas deixaram de circular, mas explicou que a viação Tabuazeiro opera pelo sistema municipal de Vitória. Já a Metropolitana faz parte do Consórcio Atlântico Sul do Transcol.
Segundo membros do sindicato, em Vitória, as regiões dos bairros Goiabeiras, Maria Ortiz e Tabuazeiro são as mais afetadas. Ainda de acordo com os rodoviários, a Metropolitana opera principalmente as linhas troncais do Transcol, que interligam os terminais. Uma linha afetada é a 672, que faz o trajeto do Terminal de Vila Velha a Setiba, em Guarapari.
Por volta das 7h desta terça-feira, os sindicalistas começaram a parar todos os ônibus que circulam pela Avenida Carlos Lindenberg, no sentido Centro de Vila Velha. A reportagem de A Gazeta recebeu informações de passageiros com dificuldade para pegar ônibus da linha 514 (Terminal Ibes Terminal Vila Velha).
O sindicato alega que as empresas atrasaram o pagamento no início do mês e ainda não pagaram a quinzena, que segundo o Sindirodoviários deveria ter caído até segunda-feira (20). Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) chamou de "ação intransigente do Sindirodoviários" a paralisação parcial. O GVbus afirmou que o movimento é "ilegal e baseado em um problema pontual" e que o Sindirodoviários" agiu de forma repentina e sem propósito, pegando a todos de surpresa, especialmente a população.