Trabalhadores de duas empresas de ônibus da Grande Vitória fazem paralisação

Motoristas e cobradores de duas empresas de ônibus cruzam os braços nesta terça-feira Crédito: Divulgação/Sindirodoviários

Diretores do sindicato bloqueiam as garagens desde 3h30. A viação Tabuazeiro opera linhas do sistema municipal de Vitória. Já a Metropolitana integra o Consórcio Atlântico Sul do Transcol. Segundo membros do sindicato, em Vitória, as regiões de Goiabeiras, Maria Ortiz e Tabuazeiro são as mais afetadas.

PROTESTO

Por volta das 7h desta terça-feira, os sindicalistas começaram a parar todos os ônibus que circulam pela Avenida Carlos Lindenberg, no sentido Centro de Vila Velha. A reportagem de A Gazeta recebeu informações de passageiros com dificuldade para pegar ônibus da linha 514 (Terminal Ibes  Terminal Vila Velha).

Ainda de acordo com os sindicalistas, a Metropolitana opera principalmente linhas troncais, que ligam os terminais do Transcol. Uma linha afetada é a 672, que vai do Terminal de Vila Velha a Setiba, em Guarapari.