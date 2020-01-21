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Alegam falta de pagamento

Trabalhadores de duas empresas de ônibus da Grande Vitória fazem paralisação

A paralisação, nas garagens das viações Tabuazeiro, na Serra, e Metropolitana, em Vitória, ocorre por falta de pagamento, segundo o Sindicato dos Rodoviários do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários).

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 06:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 06:47
Motoristas e cobradores de duas empresas de ônibus cruzam os braços nesta terça-feira Crédito: Divulgação/Sindirodoviários
Trabalhadores de duas empresas de ônibus do transporte público que operam na Grande Vitória cruzaram os braços na manhã desta terça-feira (21). A paralisação, nas garagens das viações Tabuazeiro, na Serra, e Metropolitana, em Vitória, ocorre por falta de pagamento, segundo o  Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários). De acordo com o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales, 140 ônibus dessas duas empresas estão parados.
Diretores do sindicato bloqueiam as garagens desde 3h30. A viação Tabuazeiro opera linhas do sistema municipal de Vitória. Já a Metropolitana integra o Consórcio Atlântico Sul do Transcol. Segundo membros do sindicato, em Vitória, as regiões de Goiabeiras, Maria Ortiz e Tabuazeiro são as mais afetadas.

PROTESTO

Por volta das 7h desta terça-feira, os sindicalistas começaram a parar todos os ônibus que circulam pela Avenida Carlos Lindenberg, no sentido Centro de Vila Velha. A reportagem de A Gazeta recebeu informações de passageiros com dificuldade para pegar ônibus da linha 514 (Terminal Ibes  Terminal Vila Velha).

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Ainda de acordo com os sindicalistas, a Metropolitana opera principalmente linhas troncais, que ligam os terminais do Transcol. Uma linha afetada é a 672, que vai do Terminal de Vila Velha a Setiba, em Guarapari.
O sindicato alega que as empresas atrasaram o pagamento no início do mês e ainda não pagaram a quinzena, que segundo o Sindirodoviários deveria ter caído até o dia 20. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) chamou de "ação intransigente do Sindirodoviários" a paralisação parcial. O GVbus afirmou que o movimento é "ilegal e baseado em um problema pontual" e que o Sindirodoviários" agiu de forma repentina e sem propósito, pegando a todos de surpresa, especialmente a população.

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