Trabalhadores de duas empresas de ônibus da Grande Vitória fazem paralisação

Trabalhadores de duas empresas de ônibus do transporte público que operam na Grande Vitória cruzaram os braços na manhã desta terça-feira (21). A paralisação, nas garagens das viações Tabuazeiro, na Serra, e Metropolitana, em Vitória, ocorre por falta de pagamento, segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários). De acordo com o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales, 140 ônibus dessas duas empresas estão parados.
Diretores do sindicato bloqueiam as garagens desde 3h30. A viação Tabuazeiro opera linhas do sistema municipal de Vitória. Já a Metropolitana integra o Consórcio Atlântico Sul do Transcol. Segundo membros do sindicato, em Vitória, as regiões de Goiabeiras, Maria Ortiz e Tabuazeiro são as mais afetadas.
PROTESTO
Por volta das 7h desta terça-feira, os sindicalistas começaram a parar todos os ônibus que circulam pela Avenida Carlos Lindenberg, no sentido Centro de Vila Velha. A reportagem de A Gazeta recebeu informações de passageiros com dificuldade para pegar ônibus da linha 514 (Terminal Ibes Terminal Vila Velha).
Ainda de acordo com os sindicalistas, a Metropolitana opera principalmente linhas troncais, que ligam os terminais do Transcol. Uma linha afetada é a 672, que vai do Terminal de Vila Velha a Setiba, em Guarapari.
O sindicato alega que as empresas atrasaram o pagamento no início do mês e ainda não pagaram a quinzena, que segundo o Sindirodoviários deveria ter caído até o dia 20. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) chamou de "ação intransigente do Sindirodoviários" a paralisação parcial. O GVbus afirmou que o movimento é "ilegal e baseado em um problema pontual" e que o Sindirodoviários" agiu de forma repentina e sem propósito, pegando a todos de surpresa, especialmente a população.