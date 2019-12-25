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Feliz Natal

Para alavancar vendas, idoso vira 'Papai Noel' em ponto de ônibus no ES

Todos os dias ele acorda antes do sol raiar para preparar sua barraquinha. Hoje, dia de Natal, Silvio resolveu se vestir de Papai Noel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2019 às 12:39

Publicado em 25 de Dezembro de 2019 às 12:39

Silvio Elimar, com gorro e calça de Papai Noel, nas proximidades da Rodoviária de Vitória Crédito: Giordany Bozzato
Para ganhar um dinheirinho a mais no dia de Natal, Papai Noel parou nas proximidades da Rodoviária de Vitória para vender café, pães e bolos. Este Papai Noel é Silvio Elimar, 63, morador da Ilha do Príncipe, em Vitória.
Todos os dias ele acorda antes do sol raiar para preparar sua barraquinha. Hoje, dia de Natal, Silvio resolveu se vestir de Papai Noel. Dia de Natal é especial, não é?! É diferente. Então a gente tem que fazer alguma coisa diferente também para lembrar a data, comenta.

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Venho aqui todo dia. Não tenho emprego fixo, então, sempre que a saúde deixa, monto minha banquinha para vender os produtos e me sustentar, acrescenta.
Paulista de nascimento, mas morando no Espírito Santo há mais de 30 anos, Silvio já se considera capixaba. Recentemente eu perdi meus documentos que haviam sido tirados em São Paulo e tive que tirar tudo de novo. Agora está tudo como sendo daqui do Espírito Santo. Sou mesmo é capixaba, brincou.

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Mesmo com as dificuldades, Silvio Elimar tem esperança de que a chegada do fim do ano traga boas coisas. Espero que 2020 seja melhor para mim e para todas as outras pessoas também. A gente não pode perder a esperança, deseja.

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