Panorama: como está o ES na luta contra o coronavírus?

Entenda qual a situação do Espírito Santo na pandemia em relação aos demais estados do Brasil Crédito: Emmagrau/Pixabay

EM RELAÇÃO AOS OUTROS ESTADOS

Considerando o número de casos confirmados da Covid-19 divulgado nesta segunda-feira (13) pelo Ministério da Saúde , o Espírito Santo está no 13º lugar entre os 26 estados, mais o Distrito Federal. Nesta atualização, o Estado capixaba aparece com 430 infectados.

Também no chamado “Painel do Coronavírus” , o Espírito Santo aparece com o registro de 14 mortes. Número que o coloca atrás de 15 estados, que registraram mais óbitos em decorrência do novo coronavírus, conforme os dados computados pelo Ministério da Saúde até a data.

A 10ª MAIOR INCIDÊNCIA

Já quando o número de infectados leva em conta o total da população, o cenário capixaba muda negativamente e pula para o 10º pior cenário do país. Isso, porque a cada 1 milhão de pessoas, 106 são diagnosticadas com a doença  número próximo à média nacional, de 111 casos para cada 1 milhão de habitantes.

Ou seja, se a proporção de infectados aumentar entre os capixabas, o Espírito Santo pode entrar no índice considerado de atenção, que engloba os estados que estão com uma taxa de incidência superior à nacional, mas que não a superam em 50%. Atualmente, estão nesta situação Roraima e Pernambuco.

O COEFICIENTE DE MORTALIDADE

Se comparada a quantidade de mortes causadas pelo novo coronavírus à população local, o Espírito Santo também aparece com o 11º pior cenário do país, ao lado de outros quatro estados: Acre, Santa Catarina, Paraíba e Paraná. Todos com uma média de três óbitos a cada 1 milhão de habitantes.

Tal taxa coloca o Estado capixaba também abaixo do índice nacional, que está em seis mortes para cada 1 milhão de pessoas. Quem lidera esse triste ranking é Amazonas (17), seguido por São Paulo (13), Rio de Janeiro (11), Pernambuco (11) e Ceará (10).

2,3% DE MORTALIDADE NO ES

De quem contrai o novo coronavírus no Brasil, 5,7% acaba morrendo. Ou seja, a cada 100 pessoas infectadas no país, mais de cinco estão falecendo em decorrência das complicações da doença. Essa é a chamada taxa de mortalidade, que no Espírito Santo está em 3,2%, segundo os dados do Ministério da Saúde.

Essa porcentagem faz com que o Estado apresente o 9º quadro mais grave do país  uma piora significativa em relação ao relatório do dia anterior, em que o Espírito Santo aparecia entre os quatro melhores cenários, com uma taxa de mortalidade maior apenas que Mato Grosso do Sul, Amapá e Distrito Federal.

1.000 CASOS NESTA SEMANA

PODERIAM SER 6 MIL SEM ISOLAMENTO

A expectativa atual anunciada pelo subsecretário estadual de vigilância em saúde Luiz Carlos Reblin revela a importância das ações de distanciamento social. Na semana passada, ele mesmo revelou que estudos iniciais apontavam a possibilidade de 6 mil casos confirmados da Covid-19 se tais medidas não fossem impostas

#FICAEMCASA CAI DRASTICAMENTE

REFLEXO EM DUAS SEMANAS

O impacto negativo gerado pela mudança de postura em terras capixabas vai ser percebido nas próximas duas ou três semanas , de acordo com secretário estadual de saúde Nésio Fernandes. Vale lembrar que no primeiro mês da pandemia no ES, foram registrados 209 casos; mas que só na última semana estes já saltaram para 430.

COMÉRCIO VAI CONTINUAR FECHADO

Decreto no ES determinou fechamento do comércio, com algumas exceções Crédito: Vitor Jubini

RESPIRADORES INSUFICIENTES

Em situação semelhante dos demais governos estaduais e federais, o Espírito Santo briga por respiradores para o tratamento dos pacientes da Covid-19 . O Estado já adquiriu 284 aparelhos do tipo. A maior parte deles deve chegar até o próximo mês de maio, mas 90 já estão equipando os 140 leitos de UTI disponíveis para atendimento.

MAIS NOVOS LEITOS DE UTI

No início da pandemia, a expectativa do governo do Espírito Santo era criar 300 unidades de terapia intensiva (UTI) para atender exclusivamente os pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. Depois, a estimativa passou a oscilar entre 300 e 400; mas desde a semana passada, a projeção é ter 440 novos leitos do tipo.

POSSIBILIDADES PARA O FUTURO