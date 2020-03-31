Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Durante pronunciamento

Panelaço contra Bolsonaro é registrado em cidades do ES

Protestos aconteceram durante pronunciamento do presidente em rede nacional sobre pandemia do novo coronavírus

Publicado em 31 de Março de 2020 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 20:54
Presidente da República, Jair Bolsonaro e Ministros de Estado participam de videoconferência com representantes da Iniciativa Privada.
Presidente Jair Bolsonaro foi mais uma vez alvo de panelaço em todo o país Crédito: Isac Nobrega
Um panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro foi registrado em diversos bairros da Grande Vitória na noite desta terça-feira (31). 
O ato de protesto foi feito durante pronunciamento do presidente em rede nacional a respeito da situação do país diante da pandemia do coronavírus.
Esta não é a primeira vez que a população capixaba vai até as janelas para bater panelas contra Bolsonaro. O primeiro panelaço foi registrado no dia 18 de março. Nas últimas semanas, novas manifestações foram registradas no Espírito Santo e em outros estados do país. 
Os protestos desta terça-feira começaram às 20h30, quando o presidente deu início ao discurso. Nos vídeos encaminhados pelos leitores de A Gazeta,  moradores gritam #ForaBolsonaro. Em alguns bairros houve até mesmo fogos de artifício.
Alguns capixabas saíram em defesa do presidente durante a manifestação, gritando "Mito". A palavra é usada por eleitores de Bolsonaro para se referir a ele.  A hashtag #panelacocontrabolsonaro ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

PRONUNCIAMENTO

Durante pronunciamento, Bolsonaro citou novamente um trecho da fala do diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobre a situação de trabalhadores informais durante a pandemia de coronavírus.
A fala do dirigente já tinha sido citada, fora de contexto,  pelo presidente durante entrevista em frente do Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira (31). 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS
Fala do diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobre isolamento foi omitida por Bolsonaro Crédito: Divulgação/OMS
Em sua fala, Bolsonaro mais uma vez omitiu a parte do discurso em que o diretor da Organização Mundial de Saúde afirma que governos de todo o mundo precisam garantir assistência a pessoas mais vulneráveis durante o período de isolamento recomendado pela OMS. 
Diferente do último pronunciamento, quando se posicionou claramente contra o isolamento, Bolsonaro admitiu, pela primeira vez, que não existe vacina ou remédios eficazes contra o vírus. Ele também afirmou que é preciso se empenhar ao máximo para preservar "vidas e empregos".
O Brasil já registra 201 mortes e 5.717 casos confirmados da Covid-19. As últimas 24 horas foram as que registraram o maior número de pessoas mortas pelo coronavírus no país. O aumento foi de 42 mortes. 

Veja Também

Panelaço é registrado no ES após pronunciamento de Bolsonaro

Bolsonaro é alvo de panelaços pelo quinto dia seguido

Bolsonaro é alvo de panelaços até onde recebeu 80% dos votos em 2018

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor
Nome Elementos achados em Marte podem indicar a existência de vida
Novos compostos vistos em Marte reafirmam que planeta teria abrigado vida
Desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Eva do Amaral Coelho
Desembargadora critica corte de penduricalhos e diz que 'daqui a pouco é regime de escravidão'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados