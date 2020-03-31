Panelaço contra Bolsonaro é registrado em cidades do ES

Presidente Jair Bolsonaro foi mais uma vez alvo de panelaço em todo o país Crédito: Isac Nobrega

Esta não é a primeira vez que a população capixaba vai até as janelas para bater panelas contra Bolsonaro. O primeiro panelaço foi registrado no dia 18 de março. Nas últimas semanas, novas manifestações foram registradas no Espírito Santo e em outros estados do país.

Os protestos desta terça-feira começaram às 20h30, quando o presidente deu início ao discurso. Nos vídeos encaminhados pelos leitores de A Gazeta, moradores gritam #ForaBolsonaro. Em alguns bairros houve até mesmo fogos de artifício.

Alguns capixabas saíram em defesa do presidente durante a manifestação, gritando "Mito". A palavra é usada por eleitores de Bolsonaro para se referir a ele. A hashtag #panelacocontrabolsonaro ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

PRONUNCIAMENTO

A fala do dirigente já tinha sido citada, fora de contexto, pelo presidente durante entrevista em frente do Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira (31).

Fala do diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobre isolamento foi omitida por Bolsonaro Crédito: Divulgação/OMS

Em sua fala, Bolsonaro mais uma vez omitiu a parte do discurso em que o diretor da Organização Mundial de Saúde afirma que governos de todo o mundo precisam garantir assistência a pessoas mais vulneráveis durante o período de isolamento recomendado pela OMS.