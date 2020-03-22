Bolsonaro é alvo de panelaços pelo quinto dia seguido

Pelo quinto dia seguido, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de panelaços em protestos pelo país. A partir das 20h deste sábado (21), foram registradas manifestações em bairros de capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife , Brasília e Vitória. Além dos som das panelas, houve gritos de "Fora, Bolsonaro" e críticas ao presidente.

Projeção em Jardim da Penha, Vitória, em protesto contra o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Iara Diniz

Os protestos têm sido convocado em redes sociais desde a terça-feira (17), impulsionados pela reação de Bolsonaro à crise do novo coronavírus , que afetou a rotina de milhões de brasileiros e deve ter duro impacto na economia.

Na capital paulista, foram registrados panelaços nos bairros de Bela Vista, Santa Cecília, Jardins, Pinheiros, Saúde e Pompeia. No Rio, houve protesto em Copacabana.

Em Brasília, um morador da Asa Norte executou áudio com declarações do presidente sobre o novo coronavírus.

Em alguns locais, apoiadores de Bolsonaro reagiram aos protestos, em menor número.

Em Vitória, houve panelaço contra Bolsonaro ao menos nos bairros Bento Ferreira, Praia do Canto e Jardim da Penha, onde projetores foram usados para registrar: "Fora, Bolsonaro", em imóveis.

"EU NÃO ESTOU PREOCUPADO COM O PANELAÇO"

Nesta sexta (20), Bolsonaro disse que não está preocupado com os panelaços.

"Eu não estou preocupado com o panelaço. Eu estou preocupado com o vírus, com a saúde, com o emprego do povo brasileiro", afirmou, em entrevista na frente do Palácio da Alvorada. "Qualquer panelaço, qualquer coisa que venha a acontecer é manifestação democrática. Toca o barco."

"Se alguém marcar um panelaço contra a Globo, vocês vão ver que vai ser ensurdecedor nas cidades. Eu não vou marcar um panelaço contra a Globo. Não é essa a minha preocupação. Mas, se marcarem contra a Globo e contra algumas autoridades que temos por aí, certo, vai ter um som ensurdecedor. Eu não quero entrar nessa briga. A minha briga é outra. É a saúde, é a vida, é o emprego, é a segurança do povo brasileiro", completou Bolsonaro.

VEJA PANELAÇO CONTRA O PRESIDENTE EM BENTO FERREIRA, VITÓRIA:

Um dia após ter se referido ao coronavírus como uma "gripezinh a", o presidente lamentou neste sábado a morte de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 e disse que seu dever é impedir que o pânico tome conta do país.

Nas redes sociais, em um tom diferente ao adotado nas últimas semanas, Bolsonaro afirmou que reconhece a seriedade do momento e o temor de muitos brasileiros.

"De todo modo, às famílias que hoje sofrem a perda de seus entes por conta desta epidemia, a minha solidariedade. Essas perdas também são nossas, afinal, somos todos uma grande família. Dou-lhes a certeza de que lutarei com todas as minhas forças para proteger a nossa nação", escreveu.

VEJA PANELAÇO CONTRA O PRESIDENTE NA PRAIA DO CANTO, VITÓRIA:

ANIVERSÁRIO

Após repercussão negativa, Bolsonaro comemorou neste sábado seu aniversário de 65 anos no Palácio da Alvorada ao lado apenas de familiares e assessores. Ele cantou parabéns ao lado da filha caçula, Laura, e na presença dos três filhos mais velhos, Flávio, Eduardo e Carlos.

Ele havia afirmado na terça-feira (17) que faria uma "festinha tradicional", mesmo diante da orientação do Ministério da Saúde para que as pessoas evitem aglomerações.