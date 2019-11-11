Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) Crédito: José Carlos Schaeffer

Your browser does not support the audio element. Pais viajam mais de 5h e não conseguem marcar consulta no Infantil de Vila Velha

A Gazeta nos últimos meses. Mesmo com mudança na gestão e a promessa de problemas recorrentes serem resolvidos, quem procura o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) continua relatando dificuldades em conseguir atendimento. Pais e responsáveis seguem com dificuldades para fazer o agendamento de consultas, problema constante registrado pornos últimos meses.

Antes, a dificuldade era conseguir contato pelo telefone disponibilizado para marcações . Agora, quem precisa fazer a marcação afirma que um problema no sistema está sendo a justificativa de funcionários dos hospital. Com isso, quem vai ao Himaba em busca de uma solução acaba perdendo viagem. E em muitos casos, uma longa viagem.

Morador de São Mateus , no Norte do Estado, o eletricista Edilson Zambi, de 47 anos, havia marcado uma consulta para o filho de 14 anos na última segunda-feira (4). No entanto, ela foi desmarcada. Depois de tentar um novo agendamento por telefone, mas sem sucesso, ele foi orientado a ir pessoalmente ao hospital. Ele compareceu ao Hospital Infantil na manhã desta segunda-feira (11), mas, mesmo depois de enfrentar cinco horas e meia de viagem para estar lá, o problema também não foi resolvido.

Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) Crédito: José Carlos Schaeffer

"Só pegaram meu nome e disseram que vão entrar em contato. Eu quero saber do poder público quando que vai ser a cirurgia do meu filho. A gente paga nossos impostos em dia", desabafou.

Quem também veio de longe e não conseguiu resolver o problema foi a funcionária pública Carolina Marsaglia, de 40 anos. Moradora de Linhares, ela disse ter feito um pré-agendamento a ser confirmado hoje, mas não conseguiu marcar a consulta para o filho de 4 anos, que tem amigdalite.

"Meu filho está aguardando cirurgia. Ele tem dificuldade para dormir. É muito frustrante, eu estou muito abalada. Saí de casa às 3h30, paguei uma pessoa para trabalhar para mim hoje, chego aqui e não consigo marcar. É um descaso muito grande".

Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) Crédito: José Carlos Schaeffer

Procurada, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, por nota, que "o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) não teve o atendimento interrompido durante a transição das organizações sociais, e que todos os serviços da unidade estão funcionando".

Disse ainda que "devido a gestão anterior do hospital ter descontinuado a marcação de consultas, o novo Instituto, que assumiu o gerenciamento da unidade, está organizando o sistema para que durante esta semana o agendamento seja normalizado". O órgão informou que "somente a marcação de consultas para o mês de dezembro é que ainda não está regularizada".

E completou que "ajustes estão sendo feitos em relação a marcação de consultas de retorno, já que as consultas de primeira vez são feitas por meio do Sistema Estadual de Regulação a partir da solicitação dos municípios, e não diretamente pelos usuários".

A reportagem de A Gazeta está tentando contato com o Instituto de Gestão e Humanização (IGH), antigo gestor do Himaba, para que se posicione com relação à descontinuação da marcação de consultas em sua gestão, citada pela Sesa. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

ATUALIZAÇÃO: Em entrevista à reportagem, a diretora-geral do IGH Espírito Santo, Ana Kércia Xavier, afirmou que não era responsabilidade do IGH prover a escala de agendamentos de dezembro, visto que o contrato da Organização Social terminaria no dia 13 de novembro.

"Não tinha como o IGH encaminhar a escala de dezembro, se os funcionários não tinham contrato firmado com a nova organização social. E considerando o primeiro comunicado de rescisão de contrato, que findava em 13 de novembro, não tinha a menor possibilidade do IGH fazer esse agendamento", disse.