Pais têm dificuldades com consultas em hospitais infantis do ES

Hospital Estadual Infantil Alzir Bernardino Alves (Himaba) é alvo de reclamações de pais de pacientes pelo modelo de marcação de consultas por telefone Crédito: José Carlos Schaeffer

problemas estruturais no Hospital Infantil de Vitória - como a falta de alvarás sanitários e dos bombeiros, fios expostos e paredes descascadas – outra reclamação surge no Hospital Infantil de Vila Velha, o Himaba: a dificuldade para agendar consultas. Pais ou responsáveis que buscam atendimento para crianças na rede estadual de saúde na Grande Vitória estão tendo muitas dificuldades nos últimos dias. Além dosde Vitória - como a falta de alvarás sanitários e dos bombeiros, fios expostos e paredes descascadas – outra reclamação surge no Hospital Infantil de Vila Velha, o: a dificuldade para agendar consultas.

O procedimento que era feito pessoalmente, agora é por telefone. E aí que está o problema: mães ouvidas pela reportagem da CBN Vitória relatam que estão há dias tentando o agendamento, mas não são ao menos atendidas.

Uma dessas mães é a dona de casa Iza Passos, 33, que está tentando marcar consultas para a filha que faz tratamento psiquiátrico no Himaba. Segundo ela, quando o atendimento era realizado pessoalmente, os pacientes conseguiam a marcação. Depois da mudança para o telefone, ela ainda não conseguiu fazer o agendamento.

“Eu fiz 150 ligações e ninguém atendeu. Ela precisa da psiquiatra de 90 em 90 dias. Esse prazo já passou. Eu me sinto de mãos atadas, porque o que a gente pode fazer é proteger e ajudar o filho. Eu estou fazendo a minha parte, mas o Estado não está fazendo a parte dele”, reclamou.

A dona de casa Iza Passos reclama que não consegue marcar a consulta de retorno da filha Crédito: José Carlos Schaeffer

No Hospital Infantil de Vitória, a falta de comunicação fez com que a universitária Iara Gonçalves, 22, perdesse a viagem que fez vindo de Jaguaré para uma consulta do filho de três anos, que faz tratamento contra asma. Iara contou que foi avisada que a médica não compareceu somente quando chegou em Vitória, no próprio hospital. A consulta foi remarcada para daqui três semanas.

“Eles não me ligaram e ainda fui informada que eu teria que dar o meu número para a médica me ligar e avisar que não teria a consulta. É revoltante, porque a gente sai cedo de casa, com filho pequeno e quando chega aqui não tem o atendimento”, disse.

Secretaria responde

Procurada, a Secretaria Estadual de Saúde informou, por nota, que desde o mês de maio os usuários do Himaba estavam sendo orientados sobre a mudança na forma de marcação de consultas e exames e que, nesta semana, o atendimento telefônico passou a ser feito por uma nova plataforma, em que por um único número da Central de Atendimento, o usuário é direcionado e encaminhado para o atendimento, que acontece de segunda a sexta-feira, de 7h às 19h. Destacou também que o agendamento por telefone é apenas para pacientes que tiveram o retorno solicitado pelo médico.

Sobre o Hospital Infantil de Vitória, a direção esclarece que as consultas são confirmadas pelo próprio hospital para diminuir o absenteísmo.

Sociedade de Pediatria mostra preocupação

O presidente da Sociedade Espíritosantense de Pediatria, Rodrigo Aboudib, afirmou que a situação enfrentada preocupa. Segundo ele, é preciso haver uma discussão sobre o primeiro atendimento a crianças e adolescentes. Para Aboudib, as unidades básicas de saúde deveriam realizar o acompanhamento desses menores.

“Grande parte desses atendimentos não deveriam estar nos Pronto Socorros. Cerca de 70, 80% desses atendimentos deveriam ser feitos nas Unidades Básicas de Saúde. Isso reflete uma falha nesse primeiro atendimento que acaba sobrecarregando essas estruturas hospitalares”, explicou.