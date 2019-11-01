Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Óleo que chegar a praias do ES estará mais denso e muito tóxico
Óleo nas praias

Óleo que chegar a praias do ES estará mais denso e muito tóxico

Segundo especialista em intemperismo do petróleo,  o resíduo vem se degradando pelo tempo em que está na mar, sujeito ao sol, a alta temperatura, ao mar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 10:56

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 10:56

Os resíduos de óleo que se espalharam pelo litoral nordestino, se chegarem ao Estado, vão estar com uma aparência bem diferente da que tem sido vista nas praias atingidas. O que não muda, porém, é a sua toxidade. Segundo especialista, o produto é cancerígeno.
A avaliação é de Karla Pereira Rainha, doutoranda na área de intemperismo de petróleo, do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ela observa que mesmo estando mais degradado, o material não deve ser tocado sem luvas ou material de EPI (equipamentos de proteção individual) porque estará mais denso e ainda será muito tóxico.
"Não se deve colocar a mão neste tipo de material sem luvas. Se não tiver, em último caso, use um saco. Outro ponto é que não se deve entrar no mar com petróleo. Não é para ter contato direto com a pele. Ele é cancerígeno e pode ser que no momento a pessoa não sinta mal, mas a gente sabe que no futuro pode virar até um problema de saúde pública"
Karla Pereira Rainha - Doutorando na área de intemperismo de petróleo, na Ufes
As manchas de óleo começaram a aparecer no litoral Nordestino no dia 20 de agosto e desde então já foram avistadas em mais de 250 praias, em nove Estados. O resíduo está se deslocando para o Sul da Bahia e a preocupação agora é como impedir que ele chegue a Abrolhos.
Segundo Karla, desde que foi avistado pela primeira vez nas praias, o resíduo de petróleo, que tradicionalmente tem uma aparência preta, vem se degradando pelo tempo em que está na água, sujeito ao sol, à alta temperatura e ao mar.
Manchas de óleo tomam conta da Praia dos Carneiros, no litoral pernambucano Crédito: Clemente Coelho Júnior/Instituto Bioma Brasil
As manchas que chegaram nas praias do Nordeste são maiores e têm uma aparência emulsificada, viscosa e marrom, mais conhecida no meio técnico como "mousse de chocolate". "O material coletado inicialmente vai ser bem diferente do que chegar aqui. Ele vem passando por modificações contínuas.  Quanto mais o tempo passar, mais ele vai mudando. No Nordeste é possível fazer uma espécie de rolo para retirá-lo da areia", explica Karla

Veja Também

Não dá para afirmar que é possível conter óleo, diz secretário do ES

Praia de desova de tartarugas pode ser primeira atingida por óleo no ES

Ministro da Defesa admite o risco de manchas de óleo chegarem ao Sudeste

Caso chegue ao Estado, o óleo poderá estar mais disperso. "Pode não ser mais uma emulsão estável, não ficar agrupado em uma mancha", acrescenta a pesquisadora. Ela avalia que a melhor estratégia, no momento, é o monitoramento. "O importante é trabalhar em conjunto. Se uma pessoas avistar uma mancha, deve comunicar logo para a prefeitura, defesa civil. Quanto mais cedo agirmos, melhor".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados