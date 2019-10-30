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Óleo nas praias

Não dá para afirmar que é possível conter óleo, diz secretário do ES

Apesar da rede de trabalho organizada para uma possível chegada do óleo nas praias do Espírito Santo, o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos afirmou que é impreciso dizer que será possível conter o óleo nas praias capixabas

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 17:08
Manchas de óleo tomam conta da Praia dos Carneiros, no litoral pernambucano Crédito: Clemente Coelho Júnior/Instituto Bioma Brasil
Apesar da criação de um comitê multi-institucional de rede de trabalho organizada para uma possível chegada do óleo nas praias do Espírito Santo, o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fabrício Machado,  afirmou que é impreciso dizer que será possível conter o óleo nas praias capixabas. A informação foi passada na manhã desta quarta-feira (30) em entrevista na Rádio CBN Vitória.
O surgimento das manchas de óleo no litoral do país já completa dois meses, com mais de 250 locais em todos os estados do nordeste registrando a ocorrência de manchas. Na última terça-feira (29) pequenas quantidades de óleo surgiram ao sul da Bahia, nas cidades de Canavieiras, Belmonte e Santa Cruz Cabrália, dentro da macro região de Abrolhos - que se estende até São Mateus, no Espírito Santo. 
Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Fabrício Machado afirmou que o Estado vem acompanhando todas as problemáticas do óleo nas praias do Nordeste brasileiro e antecipou-se ao criar um comitê multi-institucional, composto pela Marinha, Exército, Ibama, institutos estaduais - como o Iema, além de algumas secretarias como de Agricultura e Turismo. 
Nesta quarta-feira (30), multiplicadores municipais da cidade de Conceição da Barra receberam as primeiras instruções de alinhamento com o Ibama, ICMBio, Iema e Ipram
"Começamos a tratar algumas ações. Como esse treinamento que foi feito hoje (30), em Conceição da Barra. O objetivo inicialmente é dar treinamento aos servidores locais e alguns voluntários. Nosso planejamento é: atingiu Caravelas (o óleo), a gente já se prepara com as equipes para atuar no litoral Norte de Conceição, São Mateus e Linhares", afirmou.
Indagado sobre em quanto tempo o óleo pode chegar nas praias capixabas, atingindo primeiro as praias do Parque Estadual de Itaúnas, o secretário respondeu que tudo depende do fator clima e mudança das correntes. Ele também afirmou que, apesar do trabalho, não é possível garantir que o óleo será contido no Estado.
 "O Estado está fazendo o papel dele, preparando-se para uma eventual chegada do óleo. Mas ainda não há a certeza da chegada. Existe a possibilidade de conter. Mas por conta da dimensão, é impreciso afirmar que a gente consiga conter. Mas as ações imediatas de limpeza das praias, de proteção dos mangues, estamos nos preparando para fazer essas contenções devidas", afirmou. 
Uma nova reunião do comitê de preparação da crise foi realizada nesta terça-feira (29). O plano de ação de combate ao derramamento de óleo que deve estar concluído até esta sexta-feira (01.

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