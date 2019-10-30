Não dá para afirmar que é possível conter óleo, diz secretário do ES

Manchas de óleo tomam conta da Praia dos Carneiros, no litoral pernambucano Crédito: Clemente Coelho Júnior/Instituto Bioma Brasil

Apesar da criação de um comitê multi-institucional de rede de trabalho organizada para uma possível chegada do óleo nas praias do Espírito Santo , o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fabrício Machado, afirmou que é impreciso dizer que será possível conter o óleo nas praias capixabas. A informação foi passada na manhã desta quarta-feira (30) em entrevista na Rádio CBN Vitória.

O surgimento das manchas de óleo no litoral do país já completa dois meses, com mais de 250 locais em todos os estados do nordeste registrando a ocorrência de manchas. Na última terça-feira (29) pequenas quantidades de óleo surgiram ao sul da Bahia, nas cidades de Canavieiras, Belmonte e Santa Cruz Cabrália, dentro da macro região de Abrolhos - que se estende até São Mateus, no Espírito Santo.

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Fabrício Machado afirmou que o Estado vem acompanhando todas as problemáticas do óleo nas praias do Nordeste brasileiro e antecipou-se ao criar um comitê multi-institucional, composto pela Marinha, Exército, Ibama, institutos estaduais - como o Iema, além de algumas secretarias como de Agricultura e Turismo.

Nesta quarta-feira (30), multiplicadores municipais da cidade de Conceição da Barra receberam as primeiras instruções de alinhamento com o Ibama, ICMBio, Iema e Ipram

"Começamos a tratar algumas ações. Como esse treinamento que foi feito hoje (30), em Conceição da Barra. O objetivo inicialmente é dar treinamento aos servidores locais e alguns voluntários. Nosso planejamento é: atingiu Caravelas (o óleo), a gente já se prepara com as equipes para atuar no litoral Norte de Conceição, São Mateus e Linhares", afirmou.

Indagado sobre em quanto tempo o óleo pode chegar nas praias capixabas, atingindo primeiro as praias do Parque Estadual de Itaúnas, o secretário respondeu que tudo depende do fator clima e mudança das correntes. Ele também afirmou que, apesar do trabalho, não é possível garantir que o óleo será contido no Estado.

"O Estado está fazendo o papel dele, preparando-se para uma eventual chegada do óleo. Mas ainda não há a certeza da chegada. Existe a possibilidade de conter. Mas por conta da dimensão, é impreciso afirmar que a gente consiga conter. Mas as ações imediatas de limpeza das praias, de proteção dos mangues, estamos nos preparando para fazer essas contenções devidas", afirmou.