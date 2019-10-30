Arquipélago de Abrolhos, no Sul da Bahia Crédito: Arquivo/A Gazeta

O monitoramento no entorno do Arquipélago de Abrolhos, no Sul da Bahia, foi intensificado com cerco de navios da Marinha do Brasil e da Petrobras. Uma área de cerca de 22 mil quilômetros quadrados, equivalente ao estado de Sergipe, passou a receber atenção especial, com o objetivo de ampliar a visualização de manchas óleo e realizar o seu recolhimento, caso detectadas.

Your browser does not support the audio element. Navios cercam Abrolhos para vigiar chegada de manchas de óleo

As manchas de óleo que atingem o litoral nordestino já afetaram mais de 250 localidades, em nove Estados, desde o seu primeiro avistamento, em 30 de agosto deste ano. O resíduo está se deslocando para o Sul da Bahia e a preocupação agora é como impedir que ele chegue a Abrolhos.

A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira (30) pelo Grupo de Avaliação e Acompanhamento (GAA), formado pela Marinha do Brasil (MB), Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Por nota, o grupo informa que foi observada "a tendência de deslocamento de vestígios de substâncias oleosas em direção ao Sul da Bahia", região onde está localizado o arquipélago.

Área no Arquipélago de Abrolhos monitorada para avistamento das manchas de óleo Crédito: Marinha do Brasil

Em função disso, foi informado que o monitoramento foi ampliado na região com a frota de navios da Marinha e da Petrobras. Também estão sendo mobilizados barcos pesqueiros, bem como todas as embarcações em trânsito na região, que serão orientadas pelo canal de rádio dos navios da Marinha nas proximidades do Arquipélago de Abrolhos, em português e inglês.

O aviso a eles, que sairá no Aviso Rádio, será com a seguinte mensagem: Todas as embarcações navegando nas proximidades do Arquipélago de Abrolhos, solicita-se informar o avistamento de manchas de óleo no mar, registrando a sua posição, data e hora do avistamento, para a autoridade marítima na área, pelos telefones 185 ou 71 3507-3730 e-mail [email protected] .

Segundo informações do GAA, o monitoramento no mar foi ampliado com o reforço das Fragatas Independência e Constituição, da Marinha do Brasil (MB), além do navio Viking Surf", da Petrobras, que se juntam, ao longo do dia, ao Navio Hidrográfico Balizador Tenente Boanerges e ao Navio de Pequisa Hidroceanográfico Vital de Oliveira, da MB, presentes no Arquipélago desde os dias 28 e 29, respectivamente.

O Navio-Varredor Atalaia, o Navio Oceanográfico Antares e o Navio de Desembarque de Carros de Combate Almirante Sabóia, da Marinha, encontram-se em deslocamento, com previsão de chegada ao Arquipélago no dia 31, além do navio Mar Limpo IV, da Petrobras. No dia 1º de novembro, está prevista ainda a chegada da Corveta Caboclo, da MB, e do OSVR Agressor", da Petrobras.