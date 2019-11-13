Óleo no ES: Ibama nega contaminação em praia de Meaípe

Um vídeo que está circulando em grupos de mensagem por aplicativo destaca que as manchas de óleo teriam chegado à praia de Meaípe, em Guarapari. O trecho do litoral é próximo a região onde a força do mar destruiu parte da rodovia ES 060, em julho deste ano.

Na filmagem, a pessoa relata que a mancha escura vista no mar trata-se do óleo que contaminou várias praias do litoral nordestino. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Instituto Brasileiro de Meio ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) e o superintendente Diego Libardi negou a contaminação naquela praia

Ele explicou que uma denúncia foi feita ao 185 e uma equipe do Exército foi ao local fazer a checagem. Lá contataram que tratava-se apenas de lixo. "O material encontrado é lixo, e deve ser proveniente das chuvas. Nenhuma ocorrência de óleo foi registrada no local", relatou.

Segundo informações do Comando Unificado  formado pela Marinha do Brasil, Ibama, Seama, Iema e Defesa Civil do Espírito Santo  em virtude das fortes chuvas desta quarta-feira (13), outros resíduos, como lixo, estão aparecendo em algumas praias do Sul do Estado, o que tem gerado os vídeos que estão circulando nas redes sociais. "Esclarecemos que não há nenhuma confirmação de óleo, até o momento, nas praias da região metropolitana ou na região Sul do Estado. E nenhum material foi recolhido como suspeito", informa em nota.