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Depois da lama, o óleo

Fragmentos de óleo são encontrados na praia de Regência, em Linhares

Os pequenos fragmentos foram encontrados na manhã desta quarta-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 11:46

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 11:46

Homens do exército estão no local atuando na limpeza da praia de Regência, em Linhares Crédito: Eduardo Dias
Fragmentos de óleo são encontrados na praia de Regência, em Linhares
Durante o trabalho de monitoramento das praias capixabas nesta quarta-feira (13), voluntários do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) encontraram fragmentos de óleo na praia de Regência, em Linhares, no Norte do Estado. O material também já atingiu as praias de Pontal do Ipiranga e Povoação.

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Segundo a prefeitura de Linhares, os fragmentos da mancha de óleo chegaram à região da Reserva Biológica de Comboios. Uma equipe do Exército Brasileiro foi deslocada até lá para iniciar a operação de limpeza. No momento, oito militares estão empenhados na coleta dos fragmentos de óleo na faixa de areia.
Homens do exército estão no local atuando na limpeza da praia de Regência, em Linhares Crédito: Eduardo Dias

LIMPEZA DAS PRAIAS

Em Pontal do Ipiranga, sentido Degredo, os trabalhos de limpeza continuam na manhã desta quarta-feira (13). As ações contam com a colaboração de militares da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e membros da Defesa Civil Estadual, além de voluntários do ICMBio, Projeto Tamar e da Ufes.
Fragmentos de óleo recolhidos em dez praias de Aracruz
De acordo com o Comitê de Crise, após uma avaliação e monitoramento no litoral de Linhares, nesta terça-feira (12), foram encontradas porções de substância oleosa na Vila de Povoação, próximo à foz do Rio Doce. A orientação é que a população não manuseie o material sem o devido equipamento de proteção individual.

MEDIDAS DE CONTENÇÃO

Para mitigar os impactos no óleo cru sobre o ecossistema da região, o Sistema de Comando em Operações (SCO) de Linhares prevê o fechamento da foz do Rio Doce, em Regência. A medida, que evitará que o material atinja e contamine o estuário local  onde o rio encontra o mar , está sendo discutida com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
E para os trabalhos de contenção da foz, o Sistema de Comando em Operações de Linhares solicitou ao Governo do Estado do Espírito Santo 1.300 metros de barreiras de contenção, 800 metros de rede BIDIM e 1.800 metros de redes de malha (pesca), que devem ser instalados em pontos estratégicos da foz.

COLABORAÇÃO

A Prefeitura de Linhares, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pede à população que colabore, caso encontre vestígio de óleo nas praias do município. O cidadão pode acionar o Comitê de Crise através do telefone 153. Lembrando que é imprescindível que não haja contato direto com o material.
E quem quiser se voluntariar nos trabalhos de contenção e limpeza das praias poderá aderir às ações planejadas pelo Comitê por meio do endereço de e-mail: [email protected]. Todos os inscritos passarão por treinamento com profissionais de órgãos ambientais e de segurança que integram o Comitê.

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