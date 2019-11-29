MPF recomenda investigação de crime de racismo contra professor da Ufes

Gustavo Forde é doutor em Educação Crédito: Vitor Jubini

Por nota, "o MPF informa que requisitou a instauração de inquérito policial para investigar, entre outros, eventual crime de racismo praticado contra o professor Gustavo Henrique Araújo Forde. O inquérito está em andamento na Polícia Federal na fase de diligências", diz o documento.

"Eu recebo a notícia de uma maneira muito positiva. É importante, de fato, que casos como esses sejam investigados por crime de racismo" Gustavo Forde - Doutor em Educação

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A notícia-crime contra dois dos autores foi protocolada pelo Centro de Estudos da Cultura Negra no Espírito Santo (Cecun) em setembro. O coordenador do Cecun, Luiz Carlos Oliveira, disse que a decisão atesta que o órgão ministerial está antenado às questões do racismo estrutural presente na sociedade.

"Essa decisão é um sinal de que o MPF realmente está antenado e atualizado nessa percepção do que é o racismo, um grande câncer da sociedade brasileira" Luiz Carlos Oliveira - Coordenador do Cecun

André Moreira, um dos advogados responsáveis pelo caso, avalia a recomendação como uma primeira vitória do professor e de todo o Movimento Negro que participa do processo. "A decisão é um indício de que o MPF reconhece a natureza do ato de racismo. Nesse caso específico, era o que a gente esperava que acontecesse", revela Moreira.

COMENTÁRIOS NA INTERNET

Olha a aparência desse doutor filósofo, kkkkkkk. "Você já viu esses sociólogos e filósofos sempre malvestido, barbas malfeitas e cabelo todo imundo parecem que não sabem o que é higiene pessoal. Já falei! A Ufes produz esse tipo de doutor... são quatro anos na maconha direto até sair isso.

Esses foram alguns dos comentários publicados na internet. Gustavo é militante do movimento negro, pesquisador das relações étnico-raciais e de estudos afro brasileiros e doutor em educação.