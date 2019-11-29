Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • MPF recomenda investigação de crime de racismo contra professor da Ufes
Ataques na internet

MPF recomenda investigação de crime de racismo contra professor da Ufes

O Movimento Negro protocolou notícia-crime, denunciando o caso ao Ministério Público Federal (MPF), em setembro deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 15:45

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 15:45

Gustavo Forde é doutor em Educação Crédito: Vitor Jubini
Ministério Público Federal (MPF) requisitou a instauração de inquérito policial para investigar eventual crime de racismo praticado contra o professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Gustavo Forde. Ele foi alvo de ataques preconceituosos na internet  após conceder entrevista para A Gazeta.
Por nota, "o MPF informa que requisitou a instauração de inquérito policial para investigar, entre outros, eventual crime de racismo praticado contra o professor Gustavo Henrique Araújo Forde. O inquérito está em andamento na Polícia Federal na fase de diligências", diz o documento.
"Eu recebo a notícia de uma maneira muito positiva. É importante, de fato, que casos como esses sejam investigados por crime de racismo"
Gustavo Forde - Doutor em Educação

Veja Também

Negros não têm acesso a emprego e são principais vítimas da violência

A notícia-crime contra dois dos autores foi protocolada pelo Centro de Estudos da Cultura Negra no Espírito Santo (Cecun) em setembro. O coordenador do Cecun, Luiz Carlos Oliveira, disse que a decisão atesta que o órgão ministerial está antenado às questões do racismo estrutural presente na sociedade.
"Essa decisão é um sinal de que o MPF realmente está antenado e atualizado nessa percepção do que é o racismo, um grande câncer da sociedade brasileira"
Luiz Carlos Oliveira - Coordenador do Cecun
André Moreira, um dos advogados responsáveis pelo caso, avalia a recomendação como uma primeira vitória do professor e de todo o Movimento Negro que participa do processo.  "A decisão é um indício de que o MPF reconhece a natureza do ato de racismo. Nesse caso específico, era o que a gente esperava que acontecesse", revela Moreira.

COMENTÁRIOS NA INTERNET

Olha a aparência desse doutor filósofo, kkkkkkk. "Você já viu esses sociólogos e filósofos sempre malvestido, barbas malfeitas e cabelo todo imundo parecem que não sabem o que é higiene pessoal. Já falei! A Ufes produz esse tipo de doutor... são quatro anos na maconha direto até sair isso.
Esses foram alguns dos comentários publicados na internet. Gustavo é militante do movimento negro, pesquisador das relações étnico-raciais e de estudos afro brasileiros e doutor em educação.

Professor é alvo de ataques preconceituosos

Dentre os temas abordados na entrevista, cujo título é "Estamos abalando o privilégio branco e discutindo relações de poder",  foram destacados o protagonismo do movimento negro, a constituição da sociedade e da educação nos cenários nacional e estadual.

Veja Também

"Perguntam 'quem é aquele negão?' e aí respondem 'é o desembargador'"

Por que o Dia da Consciência Negra é importante?

Morte de negros no ES é quase cinco vezes maior do que a de brancos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados