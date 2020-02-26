Motoristas enfrentam trânsito lento nos dois sentidos da BR 262 no ES

A BR 262, no trecho que liga Vitória à Região Serrana do Espírito Santo, está com trânsito intenso e lento nos dois sentidos, sobretudo no Trevo de Viana, principal entroncamento entre os municípios que são contornados pela rodovia federal.
No sentido Vitória X Venda Nova o trânsito é por conta de uma obra de recuperação do asfalto da BR 262. Por isso, o tráfego é liberado por operação de pare e siga.
No sentido contrário, informações de pessoas que passam pelo local dão conta de que a fila de carros chega a somar até cerca de três quilômetros.
Mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito já era esperado e acontece por conta do retorno dos foliões de viagens do feriadão de carnaval.