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Obra e volta do carnaval

Motoristas enfrentam trânsito lento nos dois sentidos da BR 262 no ES

Rodovia recebe obra de reparos e também muitos carros de foliões que estão voltando das viagens do feriadão de carnaval

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 13:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 13:42
BR 262 registra engarrafamento nos dois sentidos nesta Quarta-Feira de Cinzas (26) Crédito: Daniel Pasti
A BR 262, no trecho que liga Vitória à Região Serrana do Espírito Santo, está com trânsito intenso e lento nos dois sentidos, sobretudo no Trevo de Viana, principal entroncamento entre os municípios que são contornados pela rodovia federal.
No sentido Vitória X Venda Nova o trânsito é por conta de uma obra de recuperação do asfalto da BR 262. Por isso, o tráfego é liberado por operação de pare e siga.
  Crédito: Daniel Pasti
No sentido contrário, informações de pessoas que passam pelo local dão conta de que a fila de carros chega a somar até cerca de três quilômetros.

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Mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito já era esperado e acontece por conta do retorno dos foliões de viagens do feriadão de carnaval.

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