Jiboia de estimação é encontrada após 10 dias de desaparecida, em Vitória

A jiboia de estimação que havia desaparecido há dez dias foi encontrada nesta terça-feira (25). O animal pertence a uma família do bairro Resistência, em Vitória.
A cobra, batizada de Gennivaldo, ou Gegê, é uma jiboia arco-íris e tem seis anos. Segundo a família, ela é dócil e foi comprada em um criadouro autorizado para vender a espécie.
O desaparecimento aconteceu no dia 15 deste mês. Familiares contaram que o animal apareceu próximo à casa onde moram. Eles fizeram uma armadilha para atraí-la usando uma isca. A ideia deu certo e Gennivaldo foi recapturada.
